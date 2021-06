Fastly ficha Ron Kisling, director financiero de Fitbit (Google)

NUEVA YORK, 30 (EUROPA PRESS)

La empresa tecnológica Fastly ha nombrado como director financiero a Ron Kisling, que se unirá a la empresa tras desempeñar ese mismo cargo los últimos tres años en Fitbit, cuya compra por parte de Google se hizo efectiva a principios de 2021, según ha informado la empresa en un comunicado.

Kisling sustituirá a Adriel Lares, que abandonará el cargo de director financiero tras cinco años en el puesto. El nuevo ejecutivo se unirá a Fastly en agosto, tras un periodo de transición de su actual empleo en Fitbit.

"La experiencia de Ron en liderar sofisticadas organizaciones financieras en entornos de alto crecimiento creará un impacto positivo e inmediato en Fastly a medida que continúa creciendo y escalando el negocio", ha subrayado el consejero delegado de la empresa, Joshua Bixby.

Antes de ser director financiero de Fitbit, Kisling fue director de contabilidad en la misma empresa durante casi cuatro años. Entre 2011 y 2014 fue director financiero en Nanometrics y con anterioridad ocupó diversos puestos de responsabilidad en los departamentos de Finanzas de PGP, Portal Software, Saba Software, SPL WorldGroup y Symantec.

Fastly tuvo cierta repercusión hace tres semanas, cuando un error en su red de distribución (CDN) provocó la caída de multitud de páginas web en todo el mundo incluyendo medios de comunicación como The New York Times, The Guardian, CNN, AS o La Sexta y plataformas sociales como Twitch o Reddit.