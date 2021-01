Fayna Bethencourt, expareja de 'El Yoyas', habla por primera vez del maltrato recibido

MADRID, 28 (CHANCE)

Se conocieron en 'Gran Hermano 2' y desde entonces, ambos emprendieron un camino juntos que no ha terminado nada bien. El pasado mes de diciembre, el Yoyas era condenado como autor de siete delitos, seis de ellos consumados con su mujer, Fayna Bethencourt, y con sus dos hijos, y el otro con la nueva pareja de este. Hoy, la exconcursante se ha sentado en el plató de Sálvame para hablar del infierno que ha pasado durante años atrás con el padre de sus hijos.

Si hay algo que ha querido dejar bien claro Fayna es que estas personas que maltratan a las mujeres: "No cambian" y ha explicado en el plató de Sálvame que no hay que confundir el amor, con este comportamiento tan tóxico: "Tu crees que es amor, pero no es amor. Esa persona no te está transmitiendo amor real, el amor es darte todo lo positivo, quererte, apoyarte en todo, no prohibirte ni hacerte sentar mal, hacerte daño...".

Fayna ha confesado que el día que cambió todo para ella, fue cuando recibió una agresión por parte de la que era su pareja delante de sus hijos: "Ese día fue brutal, muy agresivo en gestos, palabras y golpes. Se rompe algo dentro de mí y me estoy dando cuenta de que estoy idealizando a una persona que no se merece mi amor. Mis hijos lo presencian. La reacción de esta persona es 'perdona, lo has provocado tú'".

Una relación súper tóxica en la que hubo amagos de establecer una denuncia en muchas ocasiones: "Retiré la denuncia porque no quería hacerle daño y al final tuve que volver a denunciarlo". Ahora, Fayna ha salido de ese hoyo y tiene una relación maravillosa con una persona que la respeta y valora por encima de todo.

El mensaje que ha ido a dar la exconcursante de Gran Hermano ha sido muy directo: "Se puede salir. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Quiero dejar claro que estoy y aquí y he escuchado críticas de todo tipo. Hay gente que me apoya y gente que no. Sé que no vais a frivolizar con el tema. Quiero contar mi historia y lanzar un mensaje para que lo que yo pasé no lo pasen otras".