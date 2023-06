FCC destinará más de 400 millones de euros a comprar a sus accionistas el 7% del capital con prima del 38%

Asegura que el objetivo de la operación no es excluir a la compañía de Bolsa sino incrementar la remuneración al accionista

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de FCC ha acordado convocar una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 19 de julio para recomprar a los accionistas hasta el 7% del capital por más de 400 millones de euros, con una prima del 38% sobre el precio medio de las acciones en los últimos seis meses.

En la cita, que podría celebrarse el 20 de julio en segunda convocatoria si no hay quórum suficiente, se propondrá una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los titulares de acciones de FCC sobre un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) por máximo de 12,5 euros por acción, frente a los 9,23 euros en los que cotiza actualmente.

FCC considera que la contraprestación ofrecida es "razonable" desde un punto de vista financiero, criterio que ha sido confirmadomediante informe emitido por CaixaBank y dirigido al consejo deadministración.

La operación persigue proporcionar un mecanismo específico de liquidez a todos los accionistas de FCC a través de la adquisición por parte de la compañía de las acciones de FCC de su titularidad "en las mismas condiciones y siguiendo estrictos criterios de transparencia, paridad de trato y no discriminación".

Asimismo, la compañía defiende en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco de la oferta coadyuvaría a la retribución del accionista de FCC que no aceptara la oferta mediante el posible incremento del beneficio por acción, lo que se alinea con el objetivo prioritario de FCC de creación de valor para el accionista.

SLIM NO ACUDIRÁ A LA OPA

A este respecto, Control Empresarial de Capitales, la sociedad de Carlos Slim, principal accionista de la sociedad, con una participación directa del 57,26% del capital social e indirecta del 8,50% adicional a través de su filial 100% Dominum Dirección y Gestión) no ha aceptado la oferta con las acciones de su titularidad.

Asimismo, FCC ha tenido conocimiento de que el accionista Finver Inversiones (con una participación total del 11,26%, también vinculada a Slim) tampoco tiene intención de aceptar la oferta con las acciones de su titularidad. Por el momento, ningún otro accionista ha transmitido al consejo de administración su intención de acudir o no a la oferta.

FCC podrá utilizar la liquidez que obtenga por la venta a CPP Investments de un 24,99% del capital de la filial FCC Servicios Medio Ambiente Holding, por un precio de 965 millones de euros, para satisfacer la contraprestación de la oferta. Todo ello sin perjuicio de poder acudir a financiación externa en lo que fuera preciso.

La oferta no está limitada a ninguna condición y, en particular, no estará sujeta a un número mínimo de aceptaciones. En cualquier caso, la compañía ha matizado que la operación no tiene por finalidad la exclusión de la negociación de las acciones de FCC de la Bolsa española. Además, si fuese conveniente o necesario en función del capital flotante a resultas de la operación, la empresa adoptará las medidas que considere oportunas para favorecer la liquidez de sus acciones.

DIVIDENDO FLEXIBLE

En la reunión del consejo de administración de este miércoles, FCC también ha propuesto ejecutar el acuerdo de reparto de un dividendo flexible adoptado por la junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 14 de junio, y cuyo pago se efectuaría el 19 de julio.

En este sentido, el consejo de administración ha acordado llevar a efecto el aumento de capital por el que se instrumente el referido dividendo flexible. Así, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva será 19 y el número máximo de acciones a emitir en el aumento capital será de 22.885.450. Del mismo modo, el importe nominal máximo del aumento de capital ascenderá a la misma cantidad monetaria.

Por su parte, el precio del compromiso irrevocable de compra de derechos de asignación gratuita asumido por FCC es de 0,50 euros por derecho. El valor teórico del derecho de asignación gratuita será de 0,461 euros.

En el calendario de FCC figura el 30 de junio como el último día de cotización y, por lo tanto, para participar en el dividendo flexible. El 3 de julio se daría comienzo al periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, siendo el 17 de julio la fecha final para su negociación. Previamente, el 10 de julio, sería el último día para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra. El pago se efectuará el 19 de julio.

Además, también propondrá reducir el capital social en un importe nominal de 854.234 euros, mediante la amortización de 854.234 acciones propias, de un euro de valor nominal cada una de ellas, representativas del 0,19% del capital social, que la sociedad tenía en autocartera.