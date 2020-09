FCSE no empezarán a trabajar en zonas con restricciones de Madrid hasta el lunes a espera de nuevas medidas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) no comenzará a trabajar en las zonas con medidas restrictivas en Madrid hasta el lunes porque es posible que mañana el Gobierno regional adopte nuevas medidas que entrarán en vigor ese día, ha anunciado esta mañana el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press.

"Se podría hacer desde hoy, pero ayer en la reunión mantenida de coordinación se decidió que empezase el lunes a funcionar de manera coordinada. La UME ya está preparada para cualquier labor de desinfección. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen ya sus planes diseñados. Es posible que la Comunidad de Madrid adopte mañana nuevas medidas, con los cuales los planes que eran válidos para ayer el lunes haya que ampliarlos", ha añadido.

El representante del Gobierno de la Nación en Madrid ha indicado que ha sido la Comunidad la que ha pedido que empezasen a actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) de forma absoluta el próximo lunes porque "mañana podría darse un salto en el sentido de confinar o de limitar los movimientos, dicho de forma eufemística, de nuevas zonas de Madrid y municipios".

También ha pedido que el Ejecutivo autonómico "cuente más" con los ayuntamientos de la región, "que tienen información de primera mano, que son los primeros receptores de las quejas de la población, los que están a pie de calle".

José Manuel Franco ha indicado que es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la que marca el camino, pero asegura que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están preparados para actuar donde lo pida la Comunidad de Madrid. "El Gobierno de España ha apostado por ayudar a la Comunidad de Madrid", apunta.

Sobre las críticas a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, el delegado dice que a partir del acuerdo que han alcanzado los dos gobiernos, ahora "lo que hay que hacer es ayudar".

"Las medidas es posible ser criticables, es posible que pueden ser mejores. Yo concretamente he criticado los meses pasados el tema de la Atención Primaria que no se ha atendido, el tema de los rastreadores, o la ausencia de las medidas pero ahora no podemos hacer otra cosas que ayudar, colaborar, no juzgar ni valorar si estas medidas son las mejores o no. En eso está el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno en Madrid", ha manifestado.

SUSPENSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN

En cuando a la suspensión de la manifestación prevista para el domingo en contra de las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid, el también secretario general del PSOE de Madrid ha indicado que "no hay contradicción" cuando dice que hay que apoyar las medidas y por otro lado su partido se ha sumado al manifiesto en el que se critica las medidas adoptadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Franco no cree que haya contradicción porque el PSOE suscriba un documento que consideran que es "justo y reivindicativo de aquellas zonas de Madrid que tienen serias carencias" y que por otro lado, como Gobierno, tengan que apoyar las medidas que propone la Comunidad de Madrid.

"Es un paso importante que no se produzca manifestación contra las medidas del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Estaba convencido de que al final imperaría la ética y la responsabilidad y que todos superaríamos las diferencias ideológicas, para que haciendo uso del derecho de manifestación recogida por la Constitución fuese compatible con la salud pública y con lucha contra la pandemia de la mano en este caso del Gobierno regional. No va a faltar la lealtad de la Delegación del Gobierno", ha aclarado.

El delegado del Gobierno en Madrid también ha respondido a las acusaciones del presidente nacional del PP, Pablo Casado sobre que lo que intenta es derrocar a Isabel Diaz Ayuso asegurando que su preocupación "no es derrocar a Isabel Díaz Ayuso ni a nadie; "mi preocupación es superar la pandemia", ha dicho. "No hay mucho que derrocar, porque el PSOE ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid. Es un Gobierno legítimo, pero hemos ganado las elecciones", ha insistido.