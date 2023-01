Fecoar afirma que las cooperativas afrontan "con escepticismo" este "nuevo episodio" de Viñedos de Álava

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

La Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (Fecoar) afirma que afrontan "con escepticismo" este "nuevo episodio" de Viñedos de Álava y confían en los tribunales y en la Comisión Europea "para acabar con esta iniciativa".

Como explican en una nota de prensa, el pasado 21 de enero, la comisión rectora de la DOP 'Viñedos de Álava/Arabako Mahestiak' constituyó un Consejo Regulador como primer paso dentro de la idea de poder empezar a dar vida a esta nueva DOP bajo el amparo de la Protección Nacional Transitoria otorgada por el Gobierno Vasco el pasado mes de octubre.

Dentro de las cooperativas de Fecoar "no existe mucho nerviosismo con este nuevo episodio relativo a Viñedos de Álava".

Su portavoz, Abel Torres, explica que "aunque no nos quede otra que aceptar los trámites administrativos que se van dando y la protección transitoria que se ha acordado a la nueva DOP por parte del Gobierno Vasco, confiamos plenamente en la escasez de sustento jurídico necesario para que esta propuesta llegue a buen puerto".

Resalta que "creemos firmemente que esta iniciativa tiene los días contados y en ese sentido confiamos en los tribunales y en la Comisión Europea para acabar con ella".

Desde las cooperativas remarcan que "el apoyo a esta iniciativa es realmente minoritario, no solo dentro de la DOCa Rioja de forma general, sino incluso dentro de la propia zona de Rioja Alavesa".

Explica Torres: "sabemos que la mayoría de los viticultores, bodegueros y cooperativistas alaveses no quieren saber nada, sino todo lo contrario ya que defienden un consejo regulador fuerte y un mismo control para todos".

Insiste en que "es precisamente lo contrario de lo que se pretende con esta iniciativa, con la creación de un Consejo Regulador omnipotente en su zona, con el riesgo que eso supone de cara a lograr que se garantice de forma correcta los intereses de todos los productores y de todos los consumidores de Rioja".

SELLO DE CONFIANZA Y CALIDAD

En definitiva, sobre esta nueva etapa dentro de la tramitación administrativa de la nueva DOP con la creación de ese Consejo Regulador propio, "las cooperativas están convencidas en que la pertenencia a un solo Consejo Regulador en su zona constituye no solo una importante herramienta de diferenciación para las bodegas, cooperativas y viticultores, sino también un sello de confianza y calidad que ha costado mucho esfuerzo crear".

En ese sentido, concluye Torres diciendo que "aunque mantenemos cierta calma, no vamos a parar de luchar con todas las armas legales a nuestro alcance de cara a conseguir que no se quiebre la unidad, unicidad y el valor de marca de nuestro Rioja que tanto no has costado crear entre todos, incluidos los bodegueros y viticultores de la zona alavesa. Insistimos en no entender el interés político en desarrollar algo minoritario y que crea tanto rechazo y malestar entre la inmensa mayoría de los operadores de la DOCa Rioja".