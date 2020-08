La Fed ajusta sus requisitos de capital para la gran banca de EEUU teniendo en cuenta los test de estrés

WASHINGTON, 10 (EUROPA PRESS)

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha publicado los nuevos requisitos mínimos de capital para los 34 mayores bancos del país teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los test de estrés, publicados a finales de junio, según ha informado la autoridad monetaria este lunes en un comunicado.

El mínimo para todas las entidades es de un 4,5% y, en función de sus resultados en las pruebas de esfuerzo de hace mes y medio, se les ha sumado un porcentaje adicional, con un mínimo de 2,5 puntos. A aquellas entidades sistemáticamente importantes también se les ha elevado el capital hasta en un punto adicional.

Así, Goldman Sachs y Morgan Stanley han sido las entidades a las que las Fed exigirá unos requisitos de capital CET1 más elevados a partir del 1 de octubre, cuando entrarán en vigor estas nuevas exigencias.

A partir de entonces, Goldman tendrá que cumplir con una ratio de capital CET1 del 13,7% como mínimo, lo que supone cuatro décimas más que la ratio que registró en el cuarto trimestre de 2019. En el escenario previsto por los test de estrés, la ratio de Goldman descendió hasta el 8,3%.

De su lado, Morgan Stanley tendrá que registrar una ratio mínima del 13,4%, tres puntos menos que la ratio registrada en el cuarto trimestre de 2019. En los test de estrés, la ratio de Morgan Stanley descendió hasta el 12,3%.

Las entidades que han recibido las exigencias más bajas de capital han sido American Express, DWS USA, Fifth Third Bancorp, Huntington Bancshares, KeyCorp, M&T Bank Corporation, Northern Trust Corporation, PNC Financial Services Group, la filial estadounidense de Banco Santander, TD Group US Holdings y US Bancorp, todas ellas con un 7%.