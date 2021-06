Fedea cree que el acuerdo de pensiones garantiza la suficiencia, pero quizás pone en riesgo la sostenibilidad

Asegura que vincular las pensiones al IPC aumentará el déficit de la Seguridad Social entre 30.000 y 50.000 millones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, ha apuntado este jueves que el acuerdo de pensiones que el Gobierno pretende cerrar próximamente garantiza la suficiencia de las pensiones, pero que "quizás pone en riesgo la sostenibilidad" del sistema.

Así lo ha señalado durante la presentación del estudio socieconómico 'El futuro de las pensiones en España' que forma parte de la colección de estudios socioeconómicos de Cajamar.

Para Conde-Ruiz, el acuerdo garantiza la suficiencia de las pensiones, ya que se dice que las pensiones no pueden perder poder adquisitivo. "Como punto de partida, me parece bien que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, pero una vez que haces esto tienes que buscar un mecanismo que compense lo que va a implicar esta medida", ha alertado.

De hecho, ha resaltado que vincular las pensiones al IPC va a suponer un aumento del déficit estructural de la Seguridad Social de entre 3 y 5 puntos del PIB, es decir, entre 30.000 y 50.000 millones.

Desde su punto de vista, "es insostenible hacer una reforma de este calado sin un gran pacto por las pensiones". "Ningún Gobierno es capaz de abordar este problema tan gigantesco que tenemos por delante y esperamos que este gran pacto sea una realidad", ha añadido.

El subdirector de Fedea ha dejado claro que la reforma que se debería hacer del sistema debería ser global y que espera que lo de hacer la reforma en dos fases salga bien, aunque ha señalado que "no le ve la lógica". Para él, la reforma debería pasar por garantizar el poder adquisitivo de los pensiones hasta cierto punto, poniendo un límite de pérdidas, e introduciendo un sistema de cuentas nocionales, que es "mucho más transparente y limpio".

Por su parte, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha afirmado que probablemente será necesaria una política "más cauta" que ponga "mayor énfasis" en el control del crecimiento del gasto en pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar sobrecargar a los jóvenes con demasiados impuestos y cotizaciones.

De hecho, considera que un sistema de pensiones como el español depende de cuántas personas pagan cada pensión, ya que "cuantos más trabajadores haya por jubilado, más fácil será mantener el sistema", ha dicho, tras incidir también en la importancia que tiene la evolución de la productividad.

"Vamos a tener una circunstancia cada vez más difícil, porque se van a ir jubilando las cohortes grandes de la generación del 'baby boom' y los que vienen después van a tener que soportar los costes de las pensiones, por lo que sería aconsejable cierta prudencia", ha remarcado.

De la Fuente considera que el problema del sistema de pensiones español se eliminaría "con un milagro de productividad" o con un flujo muy fuerte de inmigrantes que hablen español y estén bien formados, "pero no hay ningún indicio de que esto vaya a ser así".

Por otro lado, ha destacado que las bonificaciones a la contratación sí que pueden ser gastos impropios, pero que el resto de gastos del sistema "no tienen nada de impropio".