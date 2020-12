Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores ve "un gran fracaso" la negociación en Europa sobre las cuotas

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández, ha calificado como "un gran fracaso" para Andalucía la negociación a nivel europeo realizada sobre las cuotas pesqueras.

En un comunicado, han indicado que las discusiones se alargaron durante toda la madrugada, de manera que el presidente de Facope considera "el sistema de negociación obsoleto y que somete a una alta presión a los ministros de los distintos países para alcanzar acuerdos".

En torno a las 8,00 horas de la mañana de este jueves se ha alcanzado un acuerdo en la Comisión Europea sobre los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para el 2021 en aguas del Atlántico, el mar del Norte y el Mediterráneo.

Fernández ha lamentado "tremendamente" lo que para él supone un "fracaso absoluto para la pesca andaluza", mientras el ministro del ramo, Luis Planas, por su parte, habla de resultados "satisfactorios" para España.

"Reconozco el esfuerzo realizado por el ministro de nuestro país en esta negociación, pero ha sido insuficiente", ha proseguido Fernández, que cree que los dirigentes "están sometidos a una alta presión durante toda una noche y sabiendo de antemano que hasta que no lleguen a acuerdos, no podrán abandonar el lugar de negociaciones". "Me parece un método obsoleto y que no fomenta precisamente el mejor clima para los mejores resultados", apunta el patrón mayor.

Por su parte, como ha recordado el propio Comisario de Medio Ambiente Océanos y Pesca, Virjinijus Sinkevicius, expresaba en la rueda de prensa posterior su insatisfacción porque él hubiera preferido más restricciones, algo que Fernández ha tachado de una "insensibilidad" con respecto a los tres pilares básicos en los que se fundamenta la Política Pesquera Común.

Fernández ha señalado que "hay que tener presente, además del aspecto medioambiental, también el social y económico, ya que de este tipo de acuerdos dependen muchas familias de Andalucía que podrían perder sus empresas y sus puestos de trabajo".

El representante andaluz destaca que el caladero Mediterráneo por primera vez ha entrado en este sistema de TAC y cuotas y precisamente fue el que dilató las negociaciones y el que sufrirá una rebaja del 7,5 por cientide su esfuerzo pesquero, unida a la reducción del diez por ciento en sus días de pesca que ya fue acordada meses atrás y sin que exista aún informe que valore tal repercusión en dicho caladero y en su flota, algo que con total probabilidad traerá "consecuencias irreversibles".

El vídeo del día Abascal: “La Ley de Eutanasia abre las puertas al homicidio legal”.

Con respecto al Golfo de Cádiz, comenta la reducción en un 20 por ciento del voraz, la escasa cuota de atún rojo en la zona del Estrecho, la reducción en un cinco por ciento de la merluza (contrariamente a la subida del 18 por ciento de lo que recomendaban los informes ICEs), la reducción del 15 por ciento de la cigala y la del 20 por ciento del rape.

Para Fernández, "son porcentajes tremendamente negativos y decepcionantes para la flota de arrastre, haciendo su pesquería inviable". Finalmente, cree que hay que combinar siempre la sostenibilidad de los recursos pesqueros, pero "sin perder de vista la rentabilidad económica de la flota". "Y por eso hay que seguir trabajando, para el mejor futuro del sector pesquero", ha concluido.