Federico y Mary de Dinamarca reaparecen radiantes tras la sorprendente abdicación de la Reina Margarita

Nadie se lo esperaba, pero este domingo 31 de diciembre la Reina Margarita de Dinamarca elegía su tradicional discurso de Fin de Año para anunciar, por sorpresa, su decisión de abdicar en favor de su hijo, el Príncipe Federico, cuya popularidad atraviesa sus horas más bajas tras sus polémicas imágenes con Genoveva Casanova en Madrid.

Será el 14 de enero de 2024, el mismo día en el que hace 52 años la soberana sucedió en el trono danés a su padre, cuando Federico y Mary Donaldson se proclamen Reyes de Dinamarca, un momento en el que el todavía Príncipe pasará a ostentar el nombre de Federico X. "Es el momento adecuado" ha expresado Margarita, de 83 años, reconociendo que los problemas de salud que ha sufrido en los últimos tiempos han pesado en su inesperada decisión.

"El tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. El tiempo desgasta, y los infortunios se acumulan. Ya no superamos las mismas cosas que solíamos hacer. En febrero de este año, me sometí a una extensa operación de espalda. Todo salió bien, pero la operación también dio lugar a reflexiones sobre el futuro, sobre si era el momento de pasar la responsabilidad a la siguiente generación" confesaba en su discurso, en el que también quiso agradecer "la abrumadora calidez y apoyo" que ha recibido a lo largo de los años por parte del pueblo danés, al que ha pedido para Federico y Mary "la misma confianza y afecto que yo he recibido". "Ellos lo merecen" ha asegurado.

Horas después del sorprendente anuncio, la Familia Real Danesa reaparecía casi al completo en la tradicional cena de gala de Año Nuevo que la Reina Margarita ha ofrecido en el Palacio Real de Amalienborg a los Cuerpos Oficiales, el Cuerpo Diplomático, las Fuerzas Armadas y la Agencia Danesa de Emergencias para brindar por el 2024.

Como no podía ser de otro modo, todas las miradas han estado puestas en Federico y Mary Donaldson, que en sus primeras imágenes tras conocerse que en apenas dos semanas ascenderán al trono se han dejado ver unidos y exultantes y han acaparado todo el protagonismo de la gran celebración del 1 de enero en Copenhague.

Deslumbrante, la futura Reina consorte de Dinamarca ha lucido un vestido de terciopelo burdeos con escote barco y cinturón joya marcando cintura, además de una impresionante tiara floral de rubíes mientras su marido, a su lado en todo momento, se ha mostrado mucho más sonriente que en sus últimas apariciones públicas.

Será el próximo 14 de enero cuando Margarita firme su abdicación y Federico sea proclamado Rey de Dinamarca en el balcón de Christianborg, un día histórico para el pueblo danés.