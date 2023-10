Feijóo, Abascal y cuatro presidentes autonómicos del PP irán mañana a la manifestación de Barcelona contra la amnistía

La convocatoria de SCC no contará con la asistencia del PSOE ni del PSC

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) contra la amnistía y la autodeterminación reunirá este domingo a mediodía en Barcelona a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y cuatro presidentes autonómicos del PP, sin asistencia prevista de líderes de PSC ni PSOE.

Bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación', la dirección de SCC ha defendido esta semana "dar voz a los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a que sean objeto de negociación cuestiones que minarían" el sistema democrático de la Constitución, en plena negociación para reelegir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PSC y de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, defendió este viernes que es el momento de las instituciones en Cataluña, y no de las manifestaciones "ni de la calle".

La movilización empezará a las 12 en Passeig de Gràcia-Provença y la encabezarán la presidenta de SCC, Elda Mata; el vicepresidente de SCC, Álex Ramos; el resto de los miembros de la junta directiva, y representantes de la Fundación Joan Boscà y miembros de Societat Civil Balear, Societat Civil Navarra y Societat Civil Valenciana.

FEIJÓO Y EL PP

Además de Feijóo estarán los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y de Aragón, Jorge Azcón; el líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

"Iré como uno más, como un catalán más, como un gallego más o como un madrileño más. No sé quiénes van a ir pero me imagino que iremos personas que no solamente han nacido en Cataluña, sino en cualquier otro lugar de España", declaró Feijóo el martes.

ABASCAL Y VOX

De Vox acudirán su presidente, Santiago Abascal, junto al secretario general del partido y presidente del grupo en el Parlament, Ignacio Garriga; la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y otros cargos.

Abascal insistió el lunes en el llamamiento a esta movilización a favor de la unidad de España y aseguró que Vox irá "con todas las consecuencias".

CARRIZOSA Y CS

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, y el secretario general de Cs y jefe de la delegación de Cs Europa, Adrián Vázquez, asistirán acompañados del resto de diputados en la cámara catalana y otros eurodiputados.

"La presión a Sánchez ha de ser en todos los ámbitos", afirmó Carrizosa, que defiende las movilizaciones contra la amnistía en la calle, en la acción política y en las instituciones españolas y europeas.

RECORRIDO

La presidenta de SCC, Elda Mata, ha dicho estos días que los políticos "son ciudadanos igual que todos los demás" porque es una convocatoria de la sociedad civil, y espera la llegada de manifestantes de diferentes puntos de España, como Zaragoza, Navarra y Madrid.

La manifestación bajará por el Passeig de Gràcia y acabará alrededor de las 12.45 en esa misma calle antes de llegar a la Gran Via, donde estará el escenario.

Tras el recorrido, intervendrán en el escenario el vicepresidente de SCC y coordinador de la manifestación, Álex Ramos; la catedrática y jurista Teresa Freixes; el doctor en Derecho y exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, y al final la presidenta de SCC, Elda Mata.