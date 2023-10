Feijóo aclara que con balcanización no se refiere a un riesgo de conflicto sino a convertir España en "reinos de taifas"

Critica la división en el Gobierno por Hamás y dice que esta situación lleva a que España sea "cada vez un país más intranscendente"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aclarado esta noche que con sus declaraciones asegurando que los nacionalismos llevan a la balcanización no se refiere a un riesgo de conflicto sino a la ruptura de la unidad de España, de forma que el país se convierta en "reinos de taifas".

"El hecho de que se balcanice la política, que se rompa la unidad de un país y que nos convirtamos en reinos de taifas es lo que he dicho y lo que he pretendido decir. Intentar decir que eso tiene que ver con un conflicto es retorcer al máximo lo que en ningún caso he querido trasladar a los ciudadanos", ha recalcado ante los medios tras asistir a los VIII Premios Los Leones de 'El Español'.

De esta forma, el presidente de los 'populares' ha precisado las declaraciones que realizó esta mañana durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde señaló que el nacionalismo lleva a "un horizonte similar al de los Balcanes" y defendió el "autonomismo cordial".

"No hay una fórmula superior a la autonómica para garantizar al mismo tiempo diversidad e igualdad. España organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte similar al de los Balcanes", advirtió Feijóo en ese desayuno informativo, donde ha presentado la conferencia de la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

De hecho, Feijóo avanzó que los presidentes del Partido Popular defenderán el Estado de las Autonomías en la Comisión General de Comunidades Autónomas que se reúne este jueves en el Senado, en un momento en que los independentistas y el candidato socialista, Pedro Sánchez, "intentan socavar la auténtica diversidad de España y de los españoles".

ESPAÑA, UN PAÍS "MÁS INTRANSCENDENTE"

El presidente del PP también se refirió esta noche a la situación que se vive en Oriente Próximo tras esta noche tras los ataques terroristas de Hamás y denunció la división dentro del Gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez.

"Cada vez que España tiene que tomar una decisión en el ámbito internacional el Gobierno se rompe y eso lo que conlleva es que España es cada vez un país más intranscendente", ha declarado Feijóo ante los medios de comunicación.

En parecidos términos se ha expresado este mediodía el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, quien ha denunciado que Sánchez proyecta "la imagen de un Gobierno roto, poco fiable en la comunidad internacional porque aporta respuestas opuestas" a las manifestadas por los socios de España.

Por eso, Sémper ha exigido al jefe del Ejecutivo en funciones que "ordene" la posición "rota" del Gobierno sobre Oriente Medio, ya que, según ha dicho, eso hace que España "no pinte nada". Además, ha criticado que Sánchez, "aún siendo presidente de turno de la UE, Sánchez no ha hablado con el gobierno de Israel ni ha sido llamado por ningún líder internacional".