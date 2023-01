Feijóo aclara que "una cosa es el fanatismo y otra la religión": "No se puede criminalizar ninguna religión"

Critica que se usen de forma "torticera" sus palabras y dice que no hay un problema de terrorismo católico y sí de "integrismo islámico"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que se intente utilizar de forma "torticera" sus declaraciones sobre el ataque de Algeciras y ha insistido en que "no hay un problema de terrorismo católico en el mundo" y sí de "integrismo islámico" en algunos lugares. Dicho esto, ha precisado que "una cosa es el fanatismo y otra la religión" y ha recalcado que "no se puede criminalizar ninguna religión".

Así se ha pronunciado a raíz de la polémica abierta por sus declaraciones este mediodía en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde ha lamentado que haya personas que maten en nombre de un Dios o una religión --tras el ataque de un ciudadano marroquí en Algeciras-- y ha asegurado que "desde hace muchos siglos, no verá a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o sus creencias".

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la presentación del libro "A propósito de Feijóo" del diputado gallego José Manuel Barreiro, Feijóo ha recalcado que "es evidente que lo que ha ocurrido" en Algeciras (Cádiz) "no tiene que ver con la religión". "No se puede criminalizar ninguna religión", ha resaltado.

Al ser preguntado si cree que con sus palabras ayuda a evitar la estigmatización del pueblo musulmán, el jefe de la oposición ha señalado que "el que quiera montar una polémica es libre de hacerlo" pero su interés "es lo contrario".

"Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión. Creo yo, dicho esto, que todos coincidiremos en que con carácter general no hay un problema de terrorismo católico en el mundo. Sin embargo si hay un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo, también en los países islámicos", ha manifestado.

"UN PROBLEMA CON EL INTEGRISMO ISLÁMICO"

El líder del PP ha afirmado que "esto no solamente es un problema de España" y ha recordado, aparte de los atentados en los trenes de Atocha o lo ocurrido en Las Ramblas de Barcelona, lo que ha sucedido en París y otras capitales europeas. "Por tanto, esto no es un problema de España ni es un problema solo de Europa. Ni de EEUU, donde se derribaron las Torres Gemelas", ha abundado.

Dicho esto, Feijóo ha asegurado que no pueden "en ningún caso criminalizar ninguna religión" pero ha insistido en que hay que "aceptar" que tienen "un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo, no solo en países occidentales sino si no en países islámicos". "Y ante esto debemos luchar todos juntos", ha aseverado.

El jefe de la oposición se ha quejado de que se estén usando sus palabras. "Quien quiera usarlo de forma torticera allá él pero he pedido respeto a los hechos y prudencia y no utilizar un caso de fanatismo para estigmatizar ninguna religión ni para criminalizar ninguna religión", ha finalizado.