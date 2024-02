Feijóo acusa al Gobierno de "embarrar la campaña" y proclama: "No se da ninguna condición para los indultos"

FERROL, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de querer "embarrar la campaña" y ha aseverado que "no se da ninguna condición para los indultos" a los líderes del 'procés' catalán.

Después de que varios medios publicasen este sábado a última hora que estaría abierto a un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral y de que, instantes después, el PP matizase que estas condiciones "no se dieron con los indultos del procés", en la mañana de este domingo, en un paseo en Ferrol, Feijóo ha hablado ante la prensa sobre ello.

"Voy a ser muy claro y voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones: porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles; y dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones", ha proclamado.

