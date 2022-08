Feijóo acusa al Gobierno de llamar solo para el CGPJ "como si fuera más importante que la inflación": tumba los puentes"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que el Gobierno "tumba los puentes con el PP" por la actitud que mantiene en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su conclusión es que el Ejecutivo solo llama a su partido para la renovación de este órgano institucional "como si fuera más importante que la inflación".

Al ser preguntado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección que se ha reunido hoy en Madrid tras las vacaciones de verano, si veía posible algún acuerdo para renovar el CGPJ y el TC, Feijóo ha asegurado que al PP solo le ha llamado el Gobierno para abordar el CGPJ, "como si eso fuese mas importante que la inflación o la bajada de nuestra productividad".

No obstante, ha precisado que su partido ha respondido con un documento "con luz y taquígrafos" en el que se recoge un "marco común de mínimos para dar mayor independencia al órgano de gobierno de los jueces". Entre las cuestiones que incluye este documento y que Feijóo ha citado, están: mantener el concurso oposición como única vía de acceso a la judicatura; aumentar 1000 plazas o "no pasar de ministro a dictar sentencias en 24 horas".

Sin embargo, ha lamentado que no haya ninguna respuesta a este documento y se pregunta en qué no está de acuerdo el Ejecutivo cuando con las propuestas se trata de "honrar una mayor independencia". "Al menos mientras no saquemos adelante la ley que pretendemos, que los jueces elijan a los jueces", ha exclamado.

Pero Feijóo ha apuntado también que ese papel "lleva un mes y medio en Moncloa" y lo único que han logrado como respuesta es la "modificación unilateral del Ley Orgánica del Poder Judicial para otorgar al Consejo la posibilidad de nombrar magistrados del TC".

Al ser preguntado por el supuesto acuerdo de Teodoro García Egea con Bolaños para renovar el CGPJ, el presidente de los 'populares' ha señalado que no puede hablar de ningún acuerdo que no conoce y que ha preguntado en qué consistía. No obstante, ha considerado que no sería un acuerdo muy vinculante cuando se está diciendo que era de noviembre del año pasado y no se ha tramitado.

LA MODIFICACION DE LA LOPJ ES "CLARAMENTE INCONSTITUCIONAL"

Pero lo que sí cree Feijóo es que "lo que está haciendo el Gobierno es tumbar los puentes con el PP" en este asunto y aunque dice que no puede llegar a la conclusión de que el CGPJ no se va a renovar, se lamenta de que solo les llamen "para el CGPJ como si fuera más importante" que otros asuntos que afectan a las familias y a las empresas

En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar el TC, el dirigente 'popular' señala que todos los juristas que han consultado coinciden en señalar que lo que ha hecho el Gobierno, interviniendo el CGPJ es "claramente inconstitucional" porque "les suprime las competencias". Y por ello, ha dicho, han presentado recurso de inconstitucionalidad.

Considera que eso el Gobierno lo sabe y ha puesto el ejemplo de que el Gobierno sabría también que es inconstitucional suprimir las funciones de las CCAA. En este caso, ha señalado que el Gobierno lo que quiere es renovar el TC con dos magistrados y ha utilizado una fórmula que "no es decente". Por ello, ha precisado que querían establecer unos mínimos de "buenas artes" poniendo unos límites.

En cuanto al decreto de ahorro energético, ha explicado que las comunidades que consideren que se han invadido sus competencias tienen libertad para recurrir ante el TC. Ha puesto como ejemplo que él presentó recursos cuando era presidente de Galicia y ganaron en la mayoría de las ocasiones, como por ejemplo, para recuperar la recaudación de IVA.