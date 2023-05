Feijóo acusa a Sánchez de no aclarar si pactará con Bildu y le llama "inmoral" por "apropiarse" del fin de ETA

TERUEL, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no responder en el Pleno del Senado si pactará con Bildu en Navarra y Euskadi tras las elecciones del 28 de mayo y ha afirmado que hace "falta ser inmoral" para "apropiarse" del fin de ETA cuando se debió a la unidad de la sociedad, los partidos y las instituciones "durante 40 años". Además, le ha emplazado a pedir perdón y rectificar por comparar al PP con Bildu.

"Pues si es indecente llevar a terroristas en las listas, es mucho más indecente pactar con ese partido. Y es indecente calificar igual al partido del que murieron muchos militantes, en Aragón especialmente, y compararnos con Bildu", ha declarado Feijóo en un mitin en Teruel con el candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata y alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, en la Plaza de San Juan.

Feijóo ha censurado que Sánchez no haya respondido a las cuestiones que le ha formulado esta tarde de forma reiterada en la sesión de control del Senado y que se haya dedicado a "criticar" al PP, "y no a Bildu".

LE AFEA QUE CRITIQUE AL PP "Y NO DIGA UNA PALABRA DE BILDU"

"Y es que esta tarde me han criticado por ser miembro del Partido Popular y no ha dicho una sola palabra de Bildu. Resulta que ahora la culpa la tiene el Partido Popular y no la tiene Bildu", ha proclamado, para subrayar que este tema está en campaña porque el "socio" de Sánchez "ha metido a 44 etarras en las listas" del 28 de mayo.

Feijóo ha señalado que "el partido sanchista ha llegado a decir que el PP es un partido indecente", el mismo calificativo que utilizó para referirse a las listas de Bildu. "Pues si es indecente llevar a terroristas en las listas, es mucho más indecente pactar con ese partido", ha manifestado.

En este punto, ha recalcado que también es "indecente" también "calificar igual" a Bildu que al PP, formación de la que murieron muchos militantes a manos de ETA. Por eso, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a pedir "perdón" y rectificar inmediatamente" sus palabras.

Asimismo, el jefe de la oposición ha acusado a Pedro Sánchez de "colgarse medallas" al asegurar que fue un Gobierno socialista el que acabó con ETA después de 40 años de lucha contra la banda terrorista. "¿Pero realmente es justo para las casi mil personas asesinadas por ETA y los 10.000 heridos por ETA?", se ha preguntado, para subrayar que fue la unidad de la sociedad española, de los partidos que creían en la libertad y de las instituciones del Estado los que acabaron con ETA "durante estos 40 años".

Dicho esto, ha recalcado que "hace falta ser inmoral" para "apropiarse" de ese hecho y "decir semejante indignidad". Ante este tipo de hechos, ha apelado a los votantes socialistas con sentido de Estado a rebelarse en las urnas y apoyar al PP.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))