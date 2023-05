Feijóo acusa a Sánchez de buscar ahora "engatusar" a los agricultores con ayudas por sequía tras años de "desidia"

Dice que si llega a Moncloa su "primer compromiso" será un Pacto Nacional del Agua y reunir a CCAA en la Conferencia de Presidentes

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de convocar ahora un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas contra la sequía después de cinco años de "desidia" y sin planificación en materia de agua. Sin embargo, ha avisado que a los agricultores "no se les engatusa dándole ayudas el día de la pegada de carteles" de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

"El campo no quiere que se le riegue con ayudas sino regar sus tierras para producir y vender sus productos. El campo merece un respeto y que no se acuerde de él en el arranque de campaña sino que sea un compromiso permanente", ha declarado Feijóo en un acto en Valencia junto al candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Maria José Catalá.

Feijóo ha afirmado que la situación del campo español "es alarmante" por "dos razones: la sequía y la desidia" del Gobierno en los últimos cinco años. A su entender, Sánchez hoy pretende hacer "lo que hace siempre, que un titular borre cinco años de falta de política de agua" en España.

UN PACTO NACIONAL DEL AGUA, SU "PRIMER COMPROMISO" SI GOBIERNA

El líder del PP ha recalcado que las consecuencias de la sequía "no se afrontan con medidas extraordinarias" sino que es "urgente" e "inaplazable" un Pacto Nacional del Agua que, según ha dicho, será su "primer compromiso" si llega al Palacio de la Moncloa.

A renglón seguido, ha enumerado algunas de sus propuestas: la creación de una autoridad nacional de agua, una red estratégica nacional, un plan para depurar el agua de depuradoras y reutilizarlas en la agricultura, un plan de modernización de los abastecimientos para "no perder entre un 20 y 30% de agua en cañerías antiguas y rotas", y una inversión de 40.000 millones en los próximos 10 años para solucionar el problema del agua.

"Y con todo esto, me iría a una Conferencia de Presidentes, pactaríamos entre todos y empezaríamos a caminar para que el agua no sea objeto de un plan de ayudas extraordinarias sino una planificación ordinaria del Gobierno", ha manifestado.

"EL CAMPO NO SE CONFORMA CON AYUDAS PARA RESISTIR"

El jefe de la oposición ha reiterado que es "urgente, inaplazable e imprescindible" un cuerdo de todas las CCAA en una Conferencia de Presidentes, frente al intento de Sánchez de "engatusar" con ayudas a los productores el día de la pegada de carteles, cuando ha dejado sin ejecutar dos de cada tres euros para obras hidráulicas.

"¿Puede decirme qué futuro le ofrece al campo?", ha interpelado al jefe del Ejecutivo, al que ha recriminado que, con una mano diga que está preocupado por la sequía y prometa soluciones, y con la otra se haya limitado a esperar a que llueva y esté dedicado a insultar a aquellos territorios que no se someten a su falta de sensibilidad con el agua.

A su entender, a los agricultores se les tiene que tener "más respeto" y no acordarse de ellos "el día que se inicia la campaña". "El campo no se conforma con ayudas para resistir mientras no produce. El campo lo que quiere es producir", ha finalizado.