Feijóo acusa a Sánchez de entregar las políticas públicas a Podemos, ERC y Bildu con su nueva "ley antivivienda"

Anuncia que presentará un modelo alternativo y critica que no se haga nada contra la okupación: "Intervenir los precios suena muy bien pero funciona muy mal"

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de entregar las políticas públicas a Podemos, ERC y EH Bildu con su nueva "ley antivivienda" y otras normas aprobadas en los últimos meses.

Así lo ha expresado en su intervención en un mitin en la localidad de Vega de Pas (Cantabria), donde ha calificado la ley como una "vergüenza" y una "gran decepción" por que no habla "en serio" de la vivienda, "uno de los principales problemas" de España.

"¿Os acordáis cuando Sánchez llegó al Gobierno y dijo que intervenir los precios del alquiler era una medida ineficaz y que no lo haría? ¿Y cómo ha acabado aplicando esa medida?", ha cuestionado Feijóo, para avisar de que "intervenir los precios suena muy bien pero funciona muy mal". A su juicio, Sánchez "ha dejado de ser socialista y se ha 'podemizado'".

En este contexto, se ha mostrado a favor de generar viviendas sociales y ha afeado a Sánchez que haya "hecho cero", al tiempo que le ha acusado de haber puesto en marcha "escasas o nulas" ayudas para el alquiler de los jóvenes.

"Yo estoy de acuerdo en proteger a los españoles que tienen dificultades para pagar su vivienda, pero lo que no estoy de acuerdo es que no se haga nada para desalojar a los okupas de las casas que no son suyas", ha añadido también, para incidir en que la nueva Ley de Vivienda no incluye "ni una palabra" sobre okupación ilegal.

Para Feijóo, resulta "revelador" que el Gobierno "no proteja" a las familias españolas que ven ocupadas sus casas. "El mismo Gobierno que insulta sin piedad a todo el que discrepa con él, agacha las orejas ante los 'okupas'", ha afeado.

Al respecto, ha asegurado que el PP presentará "un modelo alternativo a la ley antivivienda" y garantizará "más ayudas y seguridad, tanto para el arrendador como para el arrendatario": "Vamos a hacer un pacto y no una imposición de la minoría conta la mayoría de españoles", ha avanzado, para resalta que el precio de la vivienda baja "construyendo más".

A juicio de Feijóo, cuando se "combina" la "arrogancia, con la inexperiencia, la insensibilidad y la debilidad" surgen leyes como esta, pactada con ERC y EH Bildu, a los que Sánchez "entrega las políticas públicas".

EL 'SOLO SÍ ES SÍ', EL "PEOR ERROR"

Por otro lado, el líder del PP ha advertido de que el "peor error" del presidente del Gobierno, "y el más doloroso", ha sido la ley del 'solo sí es sí' porque era "evitable" y "revictimiza" a las víctimas y "alarma a la sociedad".

En este sentido, ha criticado que el PSOE no haya sido capaz de reforma la ley "a pesar de tener los votos regalados del PP". "Os reconozco que este tema me tiene atónito por la falta de empatía y de confianza", ha lamentado, para avisar de la "arrogancia" y "soberbia" de no reformar tal "disparate legislativo".

Sobre esta cuestión, Feijóo ha dicho que si una "chapuza legal" como la ley del 'solo sí es sí' hubiese ocurrido durante su gobierno y nadie "hubiese sido capaz de pedir perdón", él no continuaría en el Ejecutivo.

Feijóo, quien durante su discurso también ha reivindicado el apoyo al PP al mundo rural, los ganaderos y la industria electrointensiva, ha aseverado así que lo primero que tiene que hacer un político "es rectificar cuando se equivoca".

"El sanchismo ha venido a normalizar la política frívola y la política del enfrentamiento y yo me comprometo a hacer lo contrario, acabar con la frivolidad y acabar con el enfrentamiento", ha concluido.