Feijóo acusa a Sánchez de estar centrado en repartir puestos en listas y promete un Gobierno "más pequeño y unido"

Critica que el Ejecutivo no haya pactado con el PP la adenda al Plan de Recuperación que "obliga" a cumplir unos hitos y objetivos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a sus socios que estén centrados en "repartirse puestos en las listas" de las generales de julio tras haber "perdido" las municipales y autonómicas, una derrota que ha achacado a su "desconexión con la realidad", así como a los "errores" y "espectáculos". Tras arengar a los suyos para lograr el cambio en España el 23 de julio, ha ofrecido un Gobierno "más pequeño, más unido y más profesional".

"Sánchez le ha echado la culpa a todo le mundo menos a él. España ha hablado pero el sanchismo no ha entendido lo que España le ha dicho. No han entendido nada porque desde convocatoria de elecciones el sanchismo y sus socios están hablando de coaliciones, de repartirse puestos en las listas, de vetos cruzados, de si suman unos y restan otros o de cómo colocar a los que se han quedado fuera", ha afirmado Feijóo, en alusión a las informaciones sobre la conformación de las candidaturas socialistas.

En su intervención ante la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valenciana, junto al presidente de la formación y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, Feijóo ha asegurado que al PSOE y sus socios "solo les importan los sillones porque están cada día más cerca de perderlos".

A renglón seguido, ha indicado que Sánchez y su Gobierno han perdido las elecciones del 28 de mayo "sus errores, por sus espectáculos y por su desconexión con la realidad". "Y lo intentan combatir con más errores, con más espectáculos y con mayor desconexión con la realidad", ha manifestado.

"Fijaos si es grande la desconexión de la realidad que la campaña de Sánchez para las generales se basa en primer lugar en secundar el boicot a un producto español como son las fresas de Andalucía. Es sorprendente que el Gobierno de España vaya contra los productos de España", ha exclamado.

"A SÁNCHEZ LE IMPORTA SU CAMPAÑA"

El líder del PP ha criticado que el Gobierno no se haya reunido con el PP para "pactar la adenda de más de 90.000 millones de euros" que ha remitido a Bruselas y que "obliga a España a hacer una serie de hitos y de objetivos" que su formación desconoce.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para remitirla a la Comisión Europea y poder movilizar más de 94.000 millones de euros adicionales que le corresponden a España de los fondos europeos 'Next Generation EU'.

Según Feijóo, a Pedro Sánchez "no le importa ni la agenda de la Presidencia de turno de la UE, ni la "gestión" de España ni la "imagen internacional" del país sino que solo le importa su campaña. "A Sánchez le importa su campaña y a nosotros nos importa España. Y esa es la gran diferencia entre este partido y el de Sánchez. A él le vamos a dejar con su campaña y nosotros nos vamos a dedicar a España.

Un día más, Feijóo ha criticado que Sánchez no haya felicitado aún al PP por su victoria del 28 de mayo ni haya "hecho autocritica" para saber en qué "han fallado". "Esto digo que es lo normal, es lo habitual, pero como nos tiene acostumbrado lamentablemente el señor Sánchez no cumple ni las normas básicas de lo que es el funcionamiento institucional", ha manifestado, para echarle en cara que se dedique a "insultar" al PP llamándole "trumpista".

Además, ha afeado a Sánchez que haya "señalado a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a los periodistas como responsables de su fracaso electoral", algo que, a su entender, evidencia que "no ha entendido nada" de lo que ha ocurrido en las urnas el 28 de mayo.

Dicho esto, Feijóo ha asegurado que el PP está preparado para dar a España un Gobierno "más profesional, más unido, más pequeño", con "más experiencia", y que crea en el servicio público y en los servicios públicos. "Vamos a dar a España el Gobierno que merece", ha proclamado.

CUANDO SÁNCHEZ DECÍA QUE "UN CARA A CARA ERA ESTAR DESESPERADO"

Tras la propuesta de Sánchez de realizar seis cara a cara antes de las generales, ha afirmado que ha pasado de "querer debatir conRajoy cuando era jefe de la oposición a decir que un cara a cara era estar desesperado". "Pues imaginaros, cuando decía que un cara a cara es estar desesperado, ahora pide seis cara a cara y empezando antes de que comience la campaña electoral. ¡Menuda desesperación!", ha ironizado.

Dicho eso, ha señalado que, aparte de los debates, el PP apostará por una campaña en la calle, algo que, según ha dicho, no puede hacer el presidente del Gobierno. "Vamos a movilizar al máximo a nuestro partido porque no es nuestra culpa que Sánchez haya arrasado y desmovilizado al Partido Socialista", ha enfatizado, para añadir que si Pedro Sánchez "quiere hacer un circo, que es lo que lleva siendo su Gobierno en los últimos cinco años, allá él".

EL GOBIERNO "MÁS CARO, INEFICIENTE Y DIVIDIDO DE LA HISTORIA"

El líder del PP ha defendido algunas derogaciones de leyes que quiere hacer si llega a Moncloa porque esas normas han "dividido" a la sociedad y han supuesto "un desprestigio de las instituciones". También ha criticado que ahora le critiquen por decir que quiere "reducir el número de Ministerios, altos cargos y asesores". "Sorprendentes críticas", ha ironizado.

Feijóo ha resaltado que España "no necesita el Gobierno más caro, el más ineficiente y el más dividido de la historia democrática española". Y por eso ha dicho que el PP va a "derogar leyes que no quiere la mayoría de los españoles y va a reducir" la estructura del Gobierno. "El 23 de julio vamos a iniciar todo este cambio. Vamos a pasar página de los últimos cinco años de política y vamos a culminar el cambio", ha apostillado.

Aparte de las derogaciones, ha defendido algunos cambios en leyes, como la de Educación porque, según ha dicho, "no da igual suspender que aprobar", de la misma manera que "no da igual ganar que perder". "Menos mal que no han tocado esa ley", ha exclamado, en alusión a la legislación electoral.

Finalmente, Feijóo ha agradecido al PP de la Comunidad Valenciana el "enorme esfuerzo" que han hecho el 28M y sus resultados, que han sido "más ambiciosos" de lo que podían esperar y ha dicho que asumen el compromiso de "no defraudar" la confianza que los ciudadanos de esta región han depositado en el PP.

Además ha tenido una mención especial para su candidata a la Alcaldía, María José Catalá, por su victoria y su reciente maternidad con su hijo Francesc. "Tiene una madre que le podrá contar que él fue una parte fundamental de su campaña electoral", ha añadido.