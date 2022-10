Feijóo acusa a Sánchez de pactar la exclusión del castellano y compara su gestión económica con los sondeos de Tezanos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pactar con el independentismo, en referencia a ERC, para que el castellano no pueda estudiarse en las aulas.

Además, le ha recriminado que su programa económico para el país tiene el mismo valor que las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige José Félix Tezanos.

Durante su intervención en respuesta a la comparecencia del presidente del Ejecutivo en el Senado, donde han protagonizado un nuevo 'cara a cara' por la situación económica del país, Feijóo ha cuestionado la situación de la enseñanza en castellano en Cataluña.

Y es que durante estos días ha exigido a Sánchez que explique inmediatamente si hay un acuerdo con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para no aplicar el 25% de castellano en las aulas.

Pero también ha aludido en tono jocoso a la reciente encuesta del CIS, que ha disparado la estimación de voto del PSOE hasta llegar al 32,7%, su cota más alta de la legislatura, y vuelve a situar a los socialistas en cabeza, ahora con una ventaja de cuatro puntos sobre el PP, que se queda en un 28,7%. Hoy mismo el presidente del CIS ha dado por acabada la "luna de miel" del electorado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"El dibujo de la política económica, social y laboral que tiene para España es el mismo dibujo que sale de la demoscopia del señor Tezanos", ha lanzado Feijóo para arremeter contra el presidente del Ejecutivo

Es más, ha responsabilizado al jefe del Ejecutivo de que su principal problema es que lidera un gobierno que "no cree en España", porque los españoles ya no tienen confianza en el Ejecutivo, y que la forma de afrontar las próximas elecciones es lo que les distingue a ambos, pues censura que la cita electoral ya es la única inquietud del presidente.

CRITICA LAS "MENTIRAS" DE SÁNCHEZ

"Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España. Por eso, no estoy preocupado por las elecciones próximas y cómo lo iba a estar con lo bien que va usted en las encuestas", ha ironizado.

También al inicio de su intervención ha censurado que Sánchez ha llegado al Gobierno "cabalgando a lomos" de "mentiras", dado que dijo que nunca gobernaría con Podemos ni que pactaría con Bildu.

Por tanto, ha proclamado que se quiere despedir con una nueva "falsedad" con unos presupuestos, al que ha calificado de "hipotecas generales" porque nacen sin rigor y con previsiones económicas desfasadas.