Feijóo acusa a Sánchez de ser "el líder de una coalición contra el Estado": "Su Gobierno sigue prolongando la agonía"

Recalca que "no se puede aceptar que un mediador salvadoreño tenga más información que los diputados del Congreso"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser "el líder de una coalición contra el Estado" y ha asegurado que el Gobierno de PSOE y Sumar "sigue prolongando su agonía" y está "más enfocado a dar titulares que a solucionar problemas".

"No se puede aceptar que un mediador salvadoreño tenga más información que los diputados del Congreso. Para hablar de políticas de Estado, debería de usted comportarse como un hombre de Estado, no como el líder de una coalición contra el Estado", ha proclamado Feijóo en su segunda intervención en el Pleno del Congreso sobre el último Consejo Europeo y las relaciones con Marruecos.

Feijóo ha asegurado que este miércoles ha notado a Sánchez "más nervioso que otras veces". "Se ha notado que está en contra de la crispación. De la que no ejerce", ha dicho con ironía. Dicho esto, le ha aconsejado dirigir su "irritación en privado" porque "solo le sirve para quedar en evidencia".

Y ante las comparaciones del PP con el 'trumpismo' que ha realizado Sánchez, ha contestado: "Yo no sé lo que me parezco a Trump. Lo que sí sé es que usted a Felipe González no se parece en nada", le ha dicho. Eso sí, ha añadido que se toma como "un halago" que el presidente del Gobierno diga que es el "peor líder de la oposición" porque, en ese caso, "debe de ser durísimo que le haya ganado las elecciones" el pasado 23 de julio.

REALIZA 10 PREGUNTAS A SÁNCHEZ

El líder del PP, que ha reprochado a Sánchez no hablar sobre Venezuela ni sobre el gas ruso en su discurso, ha realizado "diez preguntas" a Sánchez para que "sus asesores" se las respondan. "La primera, ¿le ha exigido Marruecos el cambio de su ministra de Exteriores?", en alusión al cese de Arantxa González Laya.

Además, le ha preguntado "por qué acepta la política marroquí respeto de Ceuta y Medilla"; si tienen fecha de apertura "las aduanas de las que tanto se ha vanagloriado"; y si "ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos".

También ha pedido saber por qué "se disolvió el OCON Sur cuando el narcotráfico es un problema en el Estrecho; por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España; y cuándo va a solucionar la crisis diplomática con Argelia; y qué está haciendo para garantizar que haya elecciones libres en Venezuela y todos los candidatos se puedan presentar.

"YO CUMPLO LOS PROGRAMAS ELECTORALES"

Sobre Palestina, ha subrayado que "la solución de los dos estados de Palestina e Israel es la posición de España" y ha recalcado que iba en el programa electoral con el que el PP se presentó a las generales. "Y yo cumplo los programas. ¿Sabe lo que no iba en su programa electoral? Su giro en el Sáhara", le ha espetado, para interpelarle: "¿No resulta un poco hipócrita darse de golpes de pecho por Palestina mientras ha dejado usted a los saharauis abandonados?"

En materia económica, ha afirmado que decir en el Congreso que España "es uno de los países que más crece en la UE, cuando es el país 21 de los 27 en crecimiento de la Unión es algo que ni siquiera el ministro de Economía defendería con usted", ha exclamado.

ALUSIONES A LA CAMPAÑA VASCA Y CATALANA

En plena precampaña de las catalanas del 12 de mayo, Feijóo ha recalcado a Gabriel Rufián (ERC) que si le preocupan las altas temperaturas, a él lo que le preocupa es que "buena parte de los catalanes no tengan agua este verano", ante la sequía que afecta a Cataluña.

Ante las elecciones vascas del 21 de abril, el líder del PP ha advertido al portavoz de Bildu, Oskar Matute, que aunque "el CIS de Tezanos acaba de decir que van a ganar", deberían "no fiarse", dado que puede que esten "intentando activar el voto de otros partidos" para que Bildu "no gane". "En todo caso, qué papelón ha hecho el Partido Socialista blanqueando a Bildu", ha enfatizado.

Finalmente, ha respondido al portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, asegurando que "realmente no se parece en nada al lehendakari Ardanza", recientemente fallecido. "El único puesto que ha tenido en su vida se lo debe al PP de Euskadi", le ha dicho, recordando así cómo el Partido Popular le prestó sus votos para que fuera lehendakari.