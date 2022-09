Feijóo acusa a Sánchez de "voracidad fiscal": "No ha habido un solo presidente que nos haya cobrado más impuestos"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "voracidad fiscal" ya que "no ha habido un solo presidente del Gobierno que nos haya cobrado más impuestos por lo mismo que él".

Así lo ha manifestado en la clausura del XIII Congreso del PP de Melilla, en la que ha criticado que el Gobierno en siete meses, de enero a julio, ha recaudado 22.000 millones de euros más que el año pasado por "comprar lo mismo".

"Hay que reconocer que eso tiene un récord, el récord de que los españoles pagasen más impuestos que nunca por comprar lo mismo. Eso hay que dárselo al Gobierno de España", ha añadido.

Sobre las acusaciones del PSOE de que la formación popular quiere bajar los impuestos a los ricos, Feijoó las ha tildado de "broma de mal gusto", que "intenta ocultar lo que hay" y es "no bajarle los impuestos a las rentas medias y bajas".

Por otro lado, el líder del PP ha comparado el consejo de ministros con un "reality show" de lo que es "el enfrentamiento y la división política en España". Además, Feijóo ha criticado que el Gobierno es el más grande de la historia de la democracia española: "Dos equipos de fútbol completos pero dos equipos de fútbol distintos, compiten entre sí para obtener los votos en las urnas".

A LA COLA DE EUROPA

Respecto a Europa, ha lamentado que España se sitúe a la cola de la recuperación económica, ya que "no hemos sido capaces de conseguir la riqueza que teníamos en el año 2019"; y a la cola en la ejecución de los fondos europeos.

En este sentido, Feijóo ha criticado que la política económica del Gobierno central no ha acertado "ni un dato": "No acertó en la inflación, no acertó en el crecimiento económico, no acertó en la deuda y no acertó en el déficit".

Por tanto, el presidente del PP ha sentenciado que "cuando uno no acierta nunca, el equivocado es el que no acierta, no el que plantea de forma constante y continua los crecimientos económicos ha de hacerse en base a presupuestos sólidos":