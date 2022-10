Feijóo advierte de un nuevo pacto del Tinell no escrito con el que Sánchez intenta apartar al PP de los temas de Estado

Denuncia que el voto al PSC solo está sirviendo para que Illa blinde al independentismo en Cataluña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes que, a su juicio, está "en vigor" un nuevo pacto del Tinell "no escrito", acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "repetir los errores del pasado" al excluir al PP de varios asuntos, como ocurrió en esta alianza en Cataluña que dio lugar al tripartito.

"Sánchez hace caso omiso a las enseñanza de la Historia y repite voluntariamente los errores del pasado. Hoy está en vigor un pacto del Tinell no escrito. Se considera que en aquellos temas de Estado en los que el PP no es necesario, no se le llama, y solo en los temas de Estado en los que nuestro partido sí es necesario por imperativo legal, se nos llama", ha defendido Feijóo en un desayuno-coloquio organizado por El Mundo.

Desde aquí, Feijóo ha cargado contra el PSC y su líder, Salvador Illa, por intentar asegurar la "continuidad" del independentismo tras la crisis entre ERC y Junts. En este punto, además, ha acusado a Sánchez de "trasladar los males de la política catalana a la política española".

Por ello, se ha erigido como "una oposición con plena libertad para asumir la representación de la España moderada, que no está dispuesta a radicalizarse" frente a, según ha dicho, "un presidente del Gobierno convertido y convencido por voluntad propia en rehén".

ACUSA A ILLA DE NO CUMPLIR SU PROGRAMA

Asimismo, ha cargado contra Illa por considerar que está incumplimiendo su programa electoral al decir "que el PSC era la única alternativa del independentismo". "Al final queda claro que su voto sirve para blindar al independentismo en Cataluña", ha censurado Feijóo.

Sobre una posible unión de partidos constitucionalista para el ayuntamiento de Barcelona, Feijóo ha alertado con imponer cosas a varios kilómetros de distancia, deslizando que el PSC "no puede estar a los dos lados a la vez".

En cuanto a la sentencia del 25% del castellano en Cataluña, Feijóo ha asegurado que el PP esperaba que el Gobierno interpusiese un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de recurrir otras normas autonómicos "con las que ni siquiera contacta".