Feijóo advierte al PSOE de que "cambiar votos por impunidad y comprar con dinero la Presidencia es corrupción"

Acusa al PNV de ser una "comparsa del sanchismo" y afirma que Euskadi "no merece ser tratado como un kleenex" por parte del presidente

VITORIA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "repugnancia" ante el acuerdo del PSOE y ERC sobre la ley de amnistía y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña, y ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de incurrir en una forma de "corrupción" al "cambiar votos por impunidad" y tratar de "comprar la Presidencia del Gobierno de España con el dinero de los ciudadanos".

Feijóo, que este sábado ha clausurado el congreso del PP vasco en el que Javier de Andrés ha sido elegido como nuevo presidente de esta formación en Euskadi, también ha dirigido duras críticas al PNV, al que ha acusado de haberse convertido en "una comparsa más del sanchismo" y de permitir que el presidente del Gobierno trate a Euskadi "como un kleenex".

El presidente nacional del PP ha comparado el congreso celebrado por los populares vascos con la consulta a su militancia organizada por el PSOE sobre sus pactos para una eventual investidura de Sánchez. "Aquí se ha votado en urna y se ha votado en libertad; y no utilizamos los votos telemáticos que utilizan nuestros compañeros para que no se sepa muy bien qué vota cada cual", ha manifestado.

Feijóo ha denunciado que el PSOE "ha abandonado la Constitución" y "ha dejado de defender la igualdad de los ciudadanos". En este sentido, y en referencia al pacto con ERC y al acuerdo que negocia con Junts, ha acusado al Partido Socialista de "otorgar privilegios a los independentistas".

"CASTAS POLÍTICAS"

"Se dedica a perdonar los delitos de corrupción; a dejar que los delincuentes redacten el Código Penal y que los abogados de los delincuentes redacten las leyes de amnistía. El Partido Socialista se dedica a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir, que pueden corromper, que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada", ha criticado.

Todo esto --según ha indicado-- porque el PSOE necesita un puñado de votos para llegar al Gobierno". "Cambiar votos por impunidad es corrupción; y comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno de España es corrupción", ha añadido.

"Me repugna que Sánchez mercadee con el dinero de los ciudadanos para llegar a la Presidencia; me repugna que indulte a los corruptos; me repugna que rebajen las penas de malversación de fondos públicos", ha explicado.

"PÉSIMO NEGOCIO"

Feijóo, que ha señalado que, en este contexto, el PP es "la alternativa constitucional" al PSOE, ha afirmado que su partido también es la "alternativa" de gestión y "política real" a un PNV que, según ha dicho, ha hecho "un pésimo negocio para Euskadi" con sus acuerdos con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

"No hay ningún indicador económico, social ni laboral en el que se acredite que con el Gobierno de Sánchez los vascos viven mejor", ha afirmado. Feijóo ha afirmado que el PP es la única alternativa para los vascos a esta situación, dado que el resto de formaciones de Euskadi "sirven con pleitesía a los planteamientos del señor Sánchez".

Además, ha preguntado al PNV "qué les va decir a los vascos cuando Sánchez les engañe de nuevo y los vuelva a tratar como un kleenex". "Euskadi no merece que sea tratado como un kleenex, como ha hecho Sánchez en los últimos años; merece un partido que apueste por una industria sólida, con una política energética que fundamente y que garantice la persistencia de los empleos industriales en el País Vasco", ha dicho.

Feijóo también se ha preguntado "¿Con qué cara va a decir el PNV que tiene un proyecto distinto a Bildu si votan lo mismo en Madrid?". "¿Con qué cara puede decir el PNV que tiene un proyecto de vivienda, un proyecto laboral, un proyecto fiscal, un proyecto distinto para Euskadi cuando realmente en la mayoría de las leyes votan lo mismo que Bildu? ¿Con qué cara puede decir el PNV que defiende Euskadi cuando está apoyando los mismos presupuestos generales del Estado que vota Bildu?", ha cuestionado.

PETRONOR

En este punto, se ha referido al anuncio efectuado por Petronor respecto a que "peligran sus inversiones en Euskadi" debido a la política industrial y energética impulsada por el Gobierno central, de la que ha destacado que "ha sido votada por el Partido Nacionalista Vasco".

"Ha llegado el momento de decir que el PNV se ha equivocado siendo una comparsa más del sanchismo; y ha llegado el momento de decir que renunciar a ser determinante en la política española por ser una comparsa más del sanchismo ha sido un error que los vascos no le van a perdonar al PNV durante mucho tiempo", ha advertido.

LENGUAS E IDENTIDAD

En su intervención, también ha rechazado las posiciones basadas en "principios identitarios". "No estamos en política para dividir, ni para fragmentar, ni para fracturar la sociedad, no estamos en política para señalar con el dedo a aquel que hable esta lengua o que habla otra o siente de una forma o siente de la otra", ha añadido.

Feijóo, que ha afirmado que el PP es "la única alternativa con la que pueden contar los ciudadanos de Euskadi que estén descontentos con las políticas de Sánchez", ha afirmado que los 'populares' también constituyen una "alternativa moral a Bildu".

VÍCTIMAS Y VERDUGOS

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "el futuro ha de pasar por la reconciliación por la igualdad y por la concordia". No obstante, ha advertido de que "no hay reconciliación si una parte aspira a que se le perdone sin pedir perdón", y de que "no hay igualdad cuando se iguala a las víctimas con los verdugos".

"Eso no es igualdad, eso es inmoral; y desde luego, no hay concordia cuando se humilla a las víctimas", ha manifestado, tras lo que ha subrayado que aunque el PP "sabe perdonar", "no va a olvidar a las víctimas". "Los muertos viven en la memoria de los vivos, y por tanto están en nuestra memoria; y aquel político que no tenga en su memoria a los muertos, no es un político al que debamos de prestar atención ni siquiera respeto", ha indicado.

"BLANQUEAR" A EH BILDU

Feijóo ha denunciado que EH Bildu "es un partido complaciente con aquellos que nunca se han arrepentido de sus crímenes", por lo que considera que es una formación a la que debería aplicársele "un cordón sanitario mientras no cambie". Sin embargo, ha lamentado que pese a sus promesas en sentido contrario, Pedro Sánchez "pacta y blanquea Bildu", y "cambia presupuestos por presos".

En su intervención, también ha hecho una reflexión sobre la situación del PP vasco, que en las pasadas elecciones autonómicas fue la quinta fuerza más votada en Euskadi. "No me resigno a que el Partido Popular de Euskadi sea un Partido Popular residual", ha manifestado.

"GANAR AL NACIONALISMO"

El presidente del PP ha expresado su "esperanza" en que se produzca un cambio de tendencia y ha asegurado que "se puede ganar al nacionalismo y al independentismo planteando las cosas a la gente como son, no ocultándoles la verdad".

De esa forma, se ha mostrado "convencido" de que su partido "va a ser determinante en las próximas elecciones" autonómicas, y de que "no hay nadie mejor" que De Andrés para liderar a los 'populares' vascos.