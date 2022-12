Feijóo advierte que no puede renovar el CGPJ y TC si Sánchez sigue "deshonrando" la democracia con cesiones a ERC

Pide a Sánchez renunciar a modificar el Código Penal y "controlar" a los jueces y censura las "críticas virulentas" a Trevijano y Narváez

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que es "incompatible" sentarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional si sigue "deshonrando" la democracia con "cesiones al independentismo". Por eso, le ha emplazado a que deje de "impugnar" el sistema y renuncie a modificar el Código Penal "a toda prisa" y "controlar" a los jueces.

Feijóo ha comparecido en la sede del PP para valorar la decisión adoptada anoche por el Tribunal Constitucional paralizando la reforma de la ley que busca renovarlo. Su comparecencia se ha producido dos horas y media después de la declaración institucional en Moncloa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, donde ha dicho que acata la decisión y ha anunciado que adoptará las medidas que se precisen para poner fin al bloqueo de CGPJ y TC.

Al ser preguntado expresamente si hoy se sentaría con el presidente del Gobierno para un pacto con el CGPJ, Feijóo ha asegurado que el PP ya le trasladó su propuesta judicial en verano y ha avisado que profundizar en la independencia de los jueces y la despolitización de la Justicia, "es absolutamente incompatible con la politización del Código Penal y la ruptura y anulación de las sentencias del Tribunal Supremo" en los delitos de sedición y malversación.

"Las dos cosas son incompatibles. No podemos decir que estamos a favor de la independencia judicial y, en otra ley derogar las sentencias del TS. No podemos decir que estamos a favor de la despolitización de la Justicia y en otra ley dejarle a los políticos condenados por el Supremo el bolígrafo para redactar los propios delitos que han cometido", ha avisado, para sentenciar que "los partidos de Estado no hacen esto sino acuerdos de Estado", que "no pueden ser "una cosa y su contraria".

PIDE "REBAJAR LA ESCALADA VERBAL"

El líder del PP ha justificado su intervención pública ante la "gravedad" de las afirmaciones que están haciendo los "máximos" representantes de las instituciones del Estado con la "escalada verbal sin precedente" y la "concatenación de decisiones a todas luces inaceptables en una democracia".

Por ello, ha pedido que "rebaje la escalad verbal" iniciada por el presidente del Gobierno al hablar de "complot" y de "golpismo en España". En este sentido, ha exclamado: "Basta ya de hablar de golpes de estado, intrigas contra la democracia, de llamar fachas con toga a jueces y magistrados, de decir que quien no está alineado con las tesis de Pedro Sánchez es un conspirador o un fascista y de cuestionar los elementos, procedimientos y principios que hacen de España una democracia liberal a la altura de las mejores del mundo".

Dicho esto, ha reclamado a Pedro Sánchez que deje de "impugnar" el sistema que ha traído a España el mayor periodo de prosperidad y libertad en nuestra historia. Además, le ha pedido que "pare la escalada de cesiones al independentismo".

Según ha dicho, esta actitud no es algo puntual sino la tónica habitual en esta legislatura "estrambótica". "Esto no es hacer historia sino deshonrar la tradición democrática de nuestro país", ha exclamado, tras denunciar la "obsesión" del Gobierno por "controlar" las instituciones del Estado, como la Fiscalía, el CIS o el CNI.

LA DECISIÓN DEL TC SE REFIERE SOLO AL PROCEDIMIENTO

Feijóo ha dejado claro que el pronunciamiento del TC en "nada afecta al fondo" sino que se refiere "exclusivamente a la forma y al procedimiento" que Sánchez y sus socios querían utilizar para "cambiar dos leyes que afectan al funcionamiento del Poder Judicial".

"Por tanto, ¿ha impedido el TC que esas dos reformas legales sean votadas en las Cortes? Rotundamente no. ¿Ha hurtado el TC el debate parlamentario? No. Todo lo contrario, ha venido a garantizarlo", ha manifestado, para añadir que lo que pretendía el Gobierno es "una cacicada que no tiene cabida" en el Estado de Derecho.

Por eso, el líder del PP ha criticado que el presidente del Gobierno y sus socios presenten la decisión del TC como "un ataque al parlamentarismo" cuando, a su juicio, es en realidad una defensa de las Cortes Generales y los derechos de los diputados, ya que las Cámaras no pueden ser una "mera extensión del Gobierno".

Sin embargo, ha criticado que "la soberbia" del Gobierno le lleva a pensar que "puede hacer todo lo contrario" a lo que prometió en campaña y "saltarse todos los trámites", algo que, a su juicio, es "incompatible" con la democracia.

Feijóo ha criticado además que el Gobierno haya convertido en "noticiable" que van a "acatar la sentencia" del TC. "¿Es que podían no acatar la sentencia? En alguna cabeza política de España se pasó la posibilidad de no acatar una sentencia del Constitucional?", ha abundado.

Así, ha señalado que esta estrategia "sin límites" del jefe del Ejecutivo es propia de los "populismos". Según ha añadido, Sánchez está trasladando a la política nacional actitudes que antes habían visto en el proceso independentista. "No solo se cede en todo ante los independentistas sino que se copia su forma de hacer política", ha denunciado, para censurar que se pretenda que la división creada en Cataluña se extienda a toda España.

PIDE DE NUEVO ELECCIONES

Tras asegurar que es "falso" el argumento de Sánchez de que no hay otro camino y otra salida, ha apostado por recuperar el sentido de Estado y ha emplazado al jefe del Ejecutivo a "parar esta decadencia", de forma que las grandes decisiones que afectan al Estado se acuerden entre los dos grandes partidos.

Dicho esto, ha tendido la mano para esos pactos de Estado y ha pedido a Sánchez que renuncie a modificar el Código Penal a "toda prisa sin los informes correspondientes" y que "renuncie a controlar los jueces" con su reforma "a toda velocidad". "De no ser así, dado que está adoptando decisiones de extrema gravedad que no han sido recogidas en su programa ni en la sesión de investidura, la otra salida es la celebración de elecciones", ha reclamado.

En este punto, ha criticado que en su comparecencia Sánchez haya lanzado el "mensaje subliminal" de que "hará todo lo posible para conseguir el objetivo que no puede ocultar: contentar a los independentistas" y "controlar desde el Gobierno la Justicia". Si eso es así, ha avisado, el PP hará "todo lo contrario para defender la democracia y garantizar la independencia del Poder Judicial.

Ante las críticas a los dos magistrados que tienen el mandato caducado, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, Feijóo ha criticado que se intente poner una "sombra" o "tacha" sobre esos magistrados cuando es un mandato prorrogado seis meses, "muchos menos meses" que anteriores presidentes del TC, como Juan José González Rivas o Emilia Casas, que lo tuvieron 18 y 41 meses respectivamente. En este último caso, ha dicho que con esa mandato caducado se "dictó la sentencia del Estatut de Cataluña", ha recordado.

"Creo que esto el TC no se lo merece", ha enfatizado, para criticar los ataques de forma "virulenta" al TC "simplemente" por aceptar que esas dos enmiendas no pueden incorporarse a la reforma del Código Penal. "YA NO NECESITAMOS ACUDIR A EUROPA"

Tras sus declaraciones estos días anunciado que el PP llevaría a Europa el "desprecio e insulto sistemático" del Gobierno a los jueces, Feijóo ha reconocido que "ya" no necesitan acudir a Europa después de que el TC haya decidido "parar" la reforma de la ley que busca renovarlo.

"Evidentemente que si el Gobierno en el futuro sigue legislando contra los derechos de los diputados o sigue legislando contra la Constitución, seguiremos utilizando todas las vías. Vamos a defender el Estado de Derecho hasta el final y eso se defiende en los órganos jurisdiccionales españoles y por supuesto también en la UE", ha concluido.