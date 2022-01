Feijóo afea la falta de respuesta por el requerimiento de los fondos de empleo y vuelve a apuntar a la vía judicial

Ratifica que se actuará según aconseje la Asesoría Xurídica y atribuye el silencio del Gobierno a que este ve "razones" en la queja

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado que, expirado el plazo del requerimiento por los fondos de empleo sin respuesta del Gobierno central --una actitud que ha afeado y que, a su modo de ver, sugiere que ve "razones" en la queja autonómica--, su Ejecutivo valorará con la Asesoría Xurídica los pasos a dar, en referencia a un recurso por la vía judicial.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios en Bergondo, después de que la titular de Empleo y Igualdad, María Jesús Lorenzana, asegurase también esta jornada que la Xunta dará un "margen" al Estado para ver si acaba conteste a su requerimiento sobre el reparto de los fondos de empleo y se ha reafirmado en que, si no se produce o la respuesta es insatisfactoria, el Ejecutivo gallego irá al Tribunal Supremo.

Por su parte, Feijóo ha reprobado la "tendenciosidad" del Gobierno central por acusar a la Xunta de "boicotear" fondos europeos y ha remarcado que el requerimiento no tiene que ver con los Next Generation, sino con recursos en materia de empleo "que España recibe todos los años".

Así, ha insistido en que las comunidades tienen las competencias en políticas activas de empleo, por lo que "no es legal" que el Gobierno "se quede" con parte de estos fondos. También se queja la Xunta de que el Ejecutivo "dé otra parte" de los fondos "a cuatro o cinco" autonomías sin que el resto "hayan tenido ocasión de concurrir".

A diferencia de Madrid, que apostó por la vía judicial de inicio, el presidente gallego ha esgrimido que la Xunta prefirió un requerimiento administrativo en aras de "disminuir la conflictividad" con el Ejecutivo estatal. Pero ha lamentado que haya expirado el plazo de contestación y que, a fecha de este martes, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez no se hubiera tomado "ni la molestia de contestar".

"Yo creo que si una administración pública hace un requerimiento a otra, aunque solo sea por deber institucional, debería contestar porque a lo mejor estamos nosotros equivocados y el Gobierno central está acertado. Pero cuando alguien no contesta, normalmente es porque el reclamante tiene razones en la reclamación", ha esgrimido.

"Lo que haremos es ver en la Consellería de Emprego qué decisión vamos a tomar. Lo comentaremos con la Asesoría Xurídica y haremos l que los letrados nos indiquen. Si consideran que lo correcto es recurrir, lo haremos. Con la tranquilidad y el sosiego que supone no boicotear ningún tipo de fondos Next Generation", ha agregado.

AFIRMA QUE NO LE PAGAN POR "COMPADREAR" CON EL GOBIERNO

El presidente gallego ha reivindicado que el primer paso dado por el Ejecutivo autonómico fue apostar "por el camino del diálogo" y ha reiterado su compromiso por defender los intereses de los ciudadanos de la Comunidad.

"A mí me pagan por ello, no por compadrear con el Gobierno central sea de mi partido o de otro. Sería muy sorprendente que un presidente de una Comunidad no defienda los intereses de la misma. A ese presidente le habría que pedir responsabilidades", ha concluido.