Feijóo afea a Sánchez su "electoralismo" y dice que le pedirá en el Senado que se centre en recuperar la economía

Sobre si el PP apoyará el nuevo paquete de medidas energéticas, espera ver la "letra pequeña" pero defiende ayudar a rentas bajas

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este jueves acudiera al Pleno del Congreso a ofrecer una "rueda de prensa" en clave electoral y ha avanzado que el martes le solicitará que se centre en recuperar la economía, como pide "la gente", en vez de centrarse en "resistir" en Moncloa. Además, ha asegurado que defenderá que a las "rentas medidas y bajas no las asfixie con impuestos".

"No sé lo que hará el presidente pero le voy a contestar como si contestase a la gente. ¿Y la gente qué le pide en este momento al Gobierno? Oiga, céntrese usted en que la economía crezca porque si no cree, no vamos a poder pagar los intereses de la deuda, las prestaciones por desempleo ni la ayudar a la industria que crea empleo", ha indicado.

En su intervención en el 'Encuentro sobre los retos de Futuro' organizado por el diario Las Provincias, Feijóo ha criticado que Sánchez no impulse una política económica que "busque el crecimiento" y ha dicho que solo "busca llegar a las elecciones de mayo y posteriormente a las generales".

"No estamos haciendo una política económica sino una política electoralista. Nos separamos del resto de países de la UE, que están buscando crecer y no ganar elecciones. Aquí nuestra prioridad es ganar elecciones y a partir del año 24, que la gente arree", ha denunciado, para avisar que con unas cuentas "desordenadas" España va a "sufrir una crisis más intensa que el resto de la UE".

Ante ese cara a cara que mantendrá el próximo martes con Sánchez en el Senado, ha indicado que en lo que de él dependa será "previsible" pero desconoce como responderá Sánchez. "A veces, en función de lo que digas te contesta de una forma sorprendente", ha afirmado.

En este punto, ha censurado que este jueves en el Congreso Sánchez "aprovechase la tribuna para arremeter contra determinados medios de comunicación", con un "ataque furibundo", cuando el presidente del Gobierno "acaba de poner a una persona" al frente de RTVE "rompiendo el pacto" que firmaron los dos grandes partidos. "Que el presidente del Gobierno hable de libertad y medios de comunicación haciendo esto, no es muy proporcional", ha afirmado.

EL GOBIERNO "NECESITA MÁS HUMILDAD Y MENOS SOBERBIA"

Feijóo ha afirmado que el Gobierno en España "necesita mucha más humildad y mucha menos soberbia, y necesita mucha más cautela y planificación y menos improvisación". "En España el Gobierno necesita unir al país y no unir a sus aliados políticos para mantenerse en el Gobierno", ha afirmado.

En este sentido, ha recalcado que en un momento de dificultad el Ejecutivo "tiene que gobernar" y "no resistir, pero el problema es que el Gobierno lleva mucho tiempo resistiendo" y tiene "muy poco interés en gobernar".

"En momentos de dificultad, gobernar es muy difícil. Mucho más fácil es buscar culpables a los problemas que buscar soluciones a los problemas", ha manifestado Feijóo, que ha criticado el impuesto a las grandes fortunas que impulsa el Gobierno.

Así, ha señalado que mandar un mensaje de que en España se "persigue a las rentas y patrimonios" es un "grave error", máxime cuando Portugal, no tiene impuesto de patrimonio ni de sucesiones, algo que está provocando que sea un país "atractivo" para la inversión.

Feijóo ha censurado que Sánchez acudiera este jueves al Congreso a dar una "rueda de prensa". "La intervención del presidente Sánchez realmente es una rueda de prensa que no quiere dar en Moncloa y va al Congreso y la da. Y además como tiene tiempo ilimitado, imagínese usted", ha exclamado.

¿APOYARÁ EL PP EL NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS ENERGÉTICAS?

En cuanto a si el PP apoyará el nuevo paquete de medidas energéticas de 3.000 millones para proteger al 40% de hogares que anunció Sánchez, Feijóo ha indicado que quiere ver en qué consisten "realmente" esas ayudas y analizar la "letra pequeña".

Eso sí, ha asegurado que "todo lo que sea ayudar a las rentas bajas y vulnerables que no pueden pagar ni los alimentos ni la energía, de entrada sí. Veamos la letra pequeña y veamos si es interesante o no", ha indicado.

El jefe de la oposición ha subrayado que Argelia ha dejado de ser el "primer suministrados de gas" de España y que ahora sea Rusia. "le hemos comprado más a Rusia durante la guerra que durante la paz y estas son las contradicciones de nuestra política energética", ha apostillado.

En este punto, ha señalado que el Gobierno tiene que "solucionar" los problemas con Marruecos y Argelia y mantener un "equilibrio", como hicieron en el pasado otros presidentes del Gobierno, sin tener un conflicto que al final ha desembocado en un "conflicto energético".

Feijóo ha dicho que espera que este invierno no tengan "cortes de luz". "Ahora bien, el precio de la energía lo vamos a pagar, no solo por la crisis de la guerra sino por la propia falta de una política energética seria y solvente", ha enfatizado.

EL GOBIERNO, CON LOS "PEORES SOCIOS"

El líder del PP ha afirmado que el Gobierno ha elegido "los peores socios" para gobernar España, al apoyarse en el independentismo vasco y catalán. A su entender, ése es un "antídoto contra la seguridad, la inversión, la previsibilidad y la estabilidad de la política".

Feijóo ha avisado que en un momento de crisis la estabilidad es un "gran activo", pero en España en este momento ERC está "sostenida" en Cataluña por el PSC, para que a su vez el PSOE pueda "mantenerse en pie con el independentismo catalán" en el Parlamento.