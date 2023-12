Feijóo afea a Sánchez que no le informara del paso en Telefónica y dice que se podía ordenar sin "entrar en su Consejo"

Tras el acuerdo sobre las reglas fiscales, asegura que Sánchez "no ha cerrado nada en Europa" y que lo han hecho Francia y Alemania

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no le informara de la decisión de comprar el 10% de Telefónica y ha indicado que es una empresa que podían "ordenar a través de la reglamentación sin necesidad de entrar en su Consejo y sin necesidad de intentar controlar la compañía".

"Volver atrás cuando no es imprescindible, yo no lo comparto", ha afirmado Feijóo, dos días después de que el Consejo de Ministros ordenase a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --organismo dependiente del Ministerio de Hacienda-- la compra de hasta un 10% del capital social de Telefónica, convirtiéndose en el principal accionista de la operadora.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha reprochado al Gobierno su falta de información al PP. "Dicen que es una empresa estratégica, pero no le comentan al partido mayoritario en qué consiste lo que va a hacer el Gobierno", se ha quejado.

EL MENSAJE DEL GOBIERNO: "OJITO PORQUE TAMBIÉN PUEDO METER IMPUESTOS"

Feijóo ha indicado que con esta decisión "el mensaje del Gobierno" es que puede "controlar las empresas en España". "Y ojito, porque también le puedo meter impuestos como se los he metido a otras empresas, y al final tengan ustedes cuidado con el Gobierno", ha exclamado.

El líder del PP ha recordado que la SEPI también tiene otra "empresa importante" en la que él trabajó: Correos, "que tiene una excelente plantilla, que lleva casi mil millones de euros de pérdidas acumuladas". Según ha dicho, cuándo él estaba al frente de esa compañía "ganaban dinero".

"Ahora la SEPI tiene que llegar casi hasta 2.000 millones de euros y tendrá que pedir y endeudarse para formar parte del capital de Telefónica. A Telefónica la podemos ordenar a través de la reglamentación sin necesidad de entrar en su Consejo y sin necesidad de intentar controlar la compañía", ha explicado.

En cuanto a si cree que habrá nacionalizaciones de otras empresas privadas, Feijóo ha indicado que los socios del Gobierno, Sumar, Bildu y ERC, lo han pedido, al mostrarse a favor de entrar en empresas como Repsol o las eléctricas, según ha dicho. "Lo que nos puede salvar de todo esto es el paraguas europeo, el paraguas de las ayudas de Estado", ha indicado.

Además, ha preguntado qué opinarán "los competidores de Telefónica cuando vean que hay una empresa del sector de telecomunicaciones en las que participa el Estado" y ha recordado que España decidió "hace 25 años que esta empresa compitiese y se convirtiese en una multinacional".

"Volver atrás cuando no es imprescindible, yo no lo comparto", ha asegurado, si bien ha reiterado que no tiene "ninguna información" y, por lo tanto, solo puede ofrecer "aproximaciones" sobre lo que él cree que se debe hacer.

ACUERDO EN LA UE SOBRE LAS REGLAS FISCALES

Después de que los Veintisiete hayan acordado la reforma de las reglas fiscales que limitan la deuda y el déficit, coincidiendo con la Presidencia española de la UE, Feijóo ha afirmado que el jefe del Ejecutivo "no ha cerrado nada" y que lo han hecho Francia y Alemania.

"Quien lo ha cerrado es el señor Macron y el señor Scholz", ha resaltado Feijóo, que ha añadido que ha pasado lo mismo con el pacto migratorio, donde de nuevo el Gobierno de Sánchez "no ha cerrado nada". A su entender, es "lamentable" la "falta de peso político" del Ejecutivo de PSOE y Sumar.

Feijóo ha señalado que España sigue siendo el "peor de la clase" de Europa, con unos datos económicos que llevan a que paguemos 40.000 millones de euros de deuda, lo que supone la segunda partida más importante de los Presupuestos Generales del Estado tras las pensiones. "Así es más fácil gobernar si se deja todo a deber", ha finalizado.