Feijóo afirma que la España autonómica no es patrimonio de Sánchez, "y mucho menos de Puigdemont u Otegi"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes en Bilbao que la España autonómica no es un patrimonio de Sánchez, y "mucho menos de Puigdemont o de Otegi". "La España autonómica es un patrimonio de todos", ha aseverado.

Feijóo ha presentado este viernes en Bilbao el libro 'Colisión de utopías', del presidente del PP Vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, donde ha advertido de que "la España de hoy, sometida a una constante tensión territorial, parece refutar esa visión optimista de nuestro modelo territorial, pero no es así".

"Nuestro modelo territorial es un modelo que no se refuta. Es un gran modelo y, aunque pase fases de discusión crítica y de ruptura, los que creemos en el modelo tenemos la obligación y la responsabilidad todavía mayor de defender el modelo, de explicarlo y en ningún caso de amedrentarse ante aquellos que quieren destruir la obra colectiva más importante que hemos hecho los españoles en siglos", ha manifestado.

Por ello, ha apuntado que los ataques de los independentistas al sistema autonómico "no se debe a que la autonomía no funcione, sino exactamente al contrario: los ataques independentistas a las autonomías es porque la autonomía funciona, y por ello, como funciona, le estorban". "Y si el Gobierno se suma de forma servil al cuestionamiento de las autonomías, es porque el Estado autonómico es un freno a las tendencias autoritarias", ha indicado.

Por otro lado, ha defendido que en la España de hoy no se puede gobernar al margen o en contra de las autonomías. "Los foros multilaterales que contemplan nuestro ordenamiento no pueden ser sustituidos por reuniones clandestinas que, además, se producen fuera de España. Y en las decisiones que nos atañen a todos, no cabe concesiones arbitrarias que solo buscan la supervivencia de un gobierno en situación crítica. Y es que estos son los cheques que se pagan para mantenerse unos meses", ha agregado.

Según ha señalado, "este es el chantaje permanente de un conjunto de partidos que tiene seis o siete diputados y que están de forma constante y continua decidiendo por los demás españoles".

En este punto, ha recordado que en las elecciones recientes de julio del 2015, el 94% de los ciudadanos votó a partidos no independentistas y el 6% de ciudadanos a partidos independentistas. "¿Cómo es posible que el gobierno de España se someta al 6% de los ciudadanos y dé la espalda al 94% restante?", se ha preguntado.

Por otra parte, ha destacado las diferencias "esenciales" entre el autonomismo y el nacionalismo. "Un autonomista concilia la gestión con el sentimiento, entiende la autonomía con un mecanismo institucional para fortalecer la identidad de sus habitantes, sin olvidar que sus habitantes utilizan servicios públicos, mientras el nacionalismo "normalmente olvida la gestión y, cuando intuye que sus resultados vienen de una mala gestión, automáticamente encubre su capacidad de gestión para buscar un enemigo exterior al que echarle la culpa", ha explicado.

"Siempre tiene la culpa alguien, --ha proseguido-- y por supuesto alguien que no vive aquí, sino alguien que vive fuera. Alguien que ni siquiera sabe que usted tiene ese problema y es el culpable del problema que usted tiene".

Para el dirigente popular, "ahí está la explicación: el desafío que plantea el independentismo en Euskadi y en Cataluña, en que el autonomismo son los principios, los sentimientos, las identidades y la gestión, y el nacionalismo huye de la realidad, aunque sea a costa de romper la sociedad".