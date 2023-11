Feijóo afirma que el PP es el único partido que no pacta con los que quieren "destruir" la convivencia y la Constitución

"Vale más la pena la dignidad y no tener gobierno que perder la dignidad por las ansías del poder", ha destacado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a los 'populares' les toca "ser el único partido que no esta dispuesto a pactar con aquellos que quieren destruir la convivencia, la Constitución, la igualdad y el estado de derecho".

Durante su intervención en la clausura del Congreso regional del PP de Asturias, donde Álvaro Queipo ha sido ratificado como presidente de la formación, Feijóo ha afirmado que el PP es un partido que nació con la Constitución "y hemos nacido para cumplirla, defenderla y desarrollarla".

"Hasta ahora todos estábamos de acuerdo en ello, lamentablemente ahora ya no es así. Hay partidos que ya no lo hacen con la misma intensidad y antes decían que con la unidad de España no se negocia y que quien la hace la paga y que no había ciudadanos de primera de segunda. Ahora, para que ellos después de perder continúen un tiempo más en el gobierno, dicen que la Constitución hay que interpretarla según el momento. Según lo que les interese", ha señalado.

"Vale más la pena la dignidad y no tener gobierno que perder la dignidad por las ansías del poder", ha indicado Feijóo, que ha indicado que "si tuvieran vergüenza", los diputados socialistas que se posicionaron contra la amnistía y luego votaron 'sí' en la investidura, dimitirían. Sin embargo, ha afirmado que esto no pasará porque "el que menos vergüenza tiene es el presidente del Gobierno".

Feijóo, que ha vuelto a cargar fuertemente contra los pactos del PSOE con Junt y Bildu para la investidura, ha llamado a los 'populares' asturianos a "unirse" y "abrir el partido", además de "ilusionar" ya que "Asturias necesita ilusión y necesita quien la defienda".

Del mismo modo, ha criticado al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que "vino a decir que no le gusta la amnistía y que los asturianos paguen la deuda de los independentistas, pero que si es necesario se alegra --de los pactos-- para que los socialistas puedan seguir gobernando".

Así, ha indicado que Barbón con su postura ha avalado un pacto que acredita que los asturianos son ciudadanos de segunda "y Asturias es una comunidad de primera". "El Principado tiene tanta historia como otras muchas tierras de España y estamos aquí para defender Asturias por encima de todo", ha afirmado Feijóo.

"Somos un instrumento democrático de Asturias", ha indicado, para destacar que "se acabó la resignación" en esta región y que el PSOE asturiano "representa el pasado" mientras el PP "representa el futuro".