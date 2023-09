Feijóo agradece que Sumar deje claro que la investidura depende de la amnistía

Hurga en el desencuentro de la coalición al lanzar que Díaz "aborrece" a Iglesias y veta a Montero mientras Sumar augura que su liderazgo tambalea

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido a Sumar que en sus intervenciones de hoy haya dejado claro que un posible nuevo gobierno de coalición depende de la aprobación de una ley de amnistía para los líderes del procés, criticando que hagan esa "cacicada" para beneficiar a personas por el "hecho de ser políticos".

A su vez, ha aprovechado su réplica al grupo confederal, durante el debate de investidura, para hurgar en los desencuentros entre Sumar y Podemos, al recordar que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está en su cargo por el exlíder morado, Pablo Iglesias, al que ahora "aborrece".

También ha ironizado con que se haya "proscrito" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de las listas del 23J por la Ley 'solo sí es sí' cuando la responsabilidad de la modificación del Código Penal, que ha beneficiado a 1.200 agresores sexuales, es responsabilidad del PSOE y del presidente en funciones Pedro Sánchez.

BROMEA CON EL VOTO DE PODEMOS SI PROMETIERA A MONTERO CONTINUAR

Es más, ha llegado a bromear sobre el sentido del voto de los diputados de la formación morada si en su discurso aprovechara que en un futuro gobierno Montero repetiría como ministra.

"Al principio habría alguna risa, por lo que veo hoy bastante silencio, pero si siguiese con mi discurso con naturalidad, alguna sonrisa se helaría rápidamente. Se cruzarían miradas, mensajes, whatsapps. ¡Uy, los cinco votos de Podemos!", ha ironizado Feijóo.

Por su parte, Sumar por medio de su portavoz parlamentaria Marta Lois ha recriminado que el PP está en contra de esta ley de amnistía porque es lo que les impide llegar al poder y que convocó una movilización frente a esta medida por miedo a esconder su fracaso.

Luego, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha tomado la palabra también en el turno de réplica a Feijóo para sostener que el expresidente Rajoy ofreció a amnistiar para evitar el 'procés', con "buen criterio", pero ahora que lo hace un Ejecutivo de izquierdas el PP solo sabe decir que se "rompe España".

Santiago ha asegurado que la amnistía no está prohibida en la Constitución, tiene encaje en la legislación actual y es aplicada en varios países europeos para solventar situaciones excepcionales, para afear a Feijóo que no respalde este proceso de "distensión" en Cataluña, pues es un paso imprescindible para la "normalización".

Luego, la diputada de En Comú Podem y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha denunciado al igual que Santiago que el PP aprobó una amnistía fiscal, porque les "encanta" aplicarla para sus colegas y ha deslizado que su liderazgo en el PP seguirá los pasos de su antecesor, Pablo Casado.

LA AMNISTÍA A POLÍTICOS "NO ES ÉTICA NI MORAL"

Frente a estas posiciones, Feijóo ha agradecido a Sumar que deje claro el apoyo de un posible Gobierno progresista a esta medida, pese a que el PSOE guarde silencio. "Usted (en referencia a Santiago) ha venido a concretar exactamente de qué va esta sesión de investidura", ha ahondado Feijóo para recordarle que el PSOE también hizo amnistías fiscales encubiertas con emisiones de bonos del tesoro.

Luego, ha rebatido a Santiago que no haga reflexiones "burdas" sobre un encaje de la amnistía en la carta magna, dado que los constitucionalistas lo tienen claro, y que admita que "no es ético ni moral", dado que se adoptará porque lo piden políticos que no quieren cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en su contra por el 'procés'. "Es una cacicada que un comunista no debería de aceptar", ha espetado a Santiago.

Luego, ha cargado contra Sumar dado que, frente al espíritu inicial de Podemos, llevan años justificando "beneficios de la casta de los políticos": "indultos, rebaja de penas de malversación y Código Penal a la carta de políticos". También ha afeado que hicieron bandera de la transparencia en política pero ha afeado a Díaz que no ha revelado nada de lo que conversó con Puigdemont.

SUMAR SOLO SABE DIVIDIR Y REFLEJA LA DEGRADACIÓN DE LA IZQUIERDA

Posteriormente, ha replicado a Lois tras decir que su investidura evidencia su "fracaso" y un "viaje a ninguna parte" que Sumar ha perdido siete diputados con respecto al obtenido por las formaciones que agrupan la coalición en 2019, y rememorar que Unidas Podemos llegó a tener 71 diputados en 2015.

De esta forma, ha sentenciado que más que Sumar su resultado ha sido "restar" y que solo saben "dividir" y hacer "purgas dolorosas", por lo que no están para dar "lecciones" sobre la legitimidad de su investidura, cuando encima tienen a Puigdemont como un interlocutor de pleno derecho para la investidura.

Es más, ha recriminado que durante la campaña electoral solo se dedicaron a hablar de cargos y que en las listas Montero quedó proscrita, el líder de IU Alberto Garzón se retiró de la candidatura y nadie ha dicho a la secretaria genera de Podemos, Ione Belarra, si seguirá como ministra.

De hecho, ha definido a Sumar como el "grupo mixto plus", que cuanto más les conozca tendrán menos votos porque son el ejemplo de la "degradación" a la que ha llegado la izquierda, que ha llegado a compadrear con todos los "regímenes autocráticos latinoamericanos" y ha protagonizado diversos choques con el PSOE en el Ejecutivo, como con el giro al Sáhara, por la OTAN o por el gasto militar.

Eso sí, ha justificado que la ministra Montero tiene razón cuando dice que el cambio en el Código Penal de la Ley 'sí es sí' es un error del PSOE, dado que no hay reformas en ese campo que no pasen por el Ministerio de Justicia. En ese sentido, ha reprochado que la titular de Igualdad paguen los platos rotos por una decisión colegiada del Ejecutivo.

SUMAR: FEIJÓO HA DADO UN "ESPECTÁCULO MACHIRULO"

Mientras, Santiago ha cargado contra Feijóo por dar en el Congreso un "espectáculo machirulo" más propio de conversación de bar, así como de no reconocer la legitimidad de la izquierda para gobernar o incluso tratar de promover el "transfuguismo" para llegar a la Moncloa.

Luego, ha lanzado que el PP aprobó amnistiar a personas implicadas en el golpe de Estado del 23F y de no darse cuenta de que la política de su formación es una "fábrica" de independentistas que generaron una "fractura social".

Luego, Vidal ha tildado de "divertido" que Feijóo proponga un delito de deslealtad a la Constitución, donde su partido estaría el "primero en la lista" a la ahora de aplicarlo, en alusión por ejemplo al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Luego, también ha lanzado un mensaje a la interna del PP al augurar que le va tener la misma suerte que Casado, al que también el grupo parlamentario aplaudía mucho. "El soldado Ryan no es usted, se llama Moreno Bonilla y usted va a aguantar de momento la vela", ha apostillado la diputada de Sumar.