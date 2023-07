Feijóo alerta de que Vox "también bloquea" y recalca que solo votar al PP es "garantía de que no haya bloqueos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está dispuesto a formar gobierno perdiendo las elecciones generales y ha recalcado que Vox ha acreditado en autonomías como Murcia que "también bloquea". Por eso, ha indicado que solo el PP es "garantía de que no haya bloqueos" en el Gobierno de España.

"La garantía de que no haya bloqueos es votar al PP. Sánchez ya ha dicho que está dispuesto a formar gobierno aun perdiendo las elecciones y Vox ya ha acreditado que, aun ganando las elecciones el PP y no necesitándoles para formar gobierno porque el PP tiene más votos que toda la izquierda, también bloquea", ha avisado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado expresamente si aplicará a nivel nacional la doctrina que ha aplicado en las CCAA, de forma que si solo necesita la abstención de Vox no entrará en el Gobierno, Feijóo ha admitido que ha defendido esa doctrina en los Parlamentos autonómicos pero ha recalcado que a Vox "no le vale" porque "en Murcia ha votado con el PSOE y Podemos" para que el PP "no pudiese gobernar" cuando "solamente tenía que abstenerse" porque Fernando López Miras está "a dos escaños de la mayoría absoluta".

En este punto, el candidato 'popular' ha señalado que su "doctrina" pasa por lograr mayorías suficientes, como ocurrió cuando él gobernaba en Galicia y ha pasado en Andalucía y Murcia con Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso.

SU MODELO, TENER LOS VOTOS SUFICIENTES PARA "GOBERNAR EN SOLITARIO"

En este sentido, ha insistido en que su "doctrina" y su "modelo" es contar con los votos "suficientes" en las generales del 23 de julio "para gobernar en solitario". A su entender, "hay una posibilidad" porque "la garantía de que no haya bloqueos en el Gobierno de España es votar al Partido Popular".

Para "evitar bloqueos", Feijóo ha reclamado que se le dé el mandato a un candidato y a un partido. "Ese es nuestro objetivo y para lo que voy a trabajar", ha manifestado, para añadir que hace un año le parecía un objetivo "muy complejo" pero en este momento cree que es "un objetivo muy difícil, pero no imposible"