Feijóo alienta al PP de Murcia: "Podemos volver a obtener esas mayorías que obtuvimos en el pasado"

MURCIA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el PP de la Región de Murcia puede volver a obtener "esas mayorías" que obtuvo en el pasado y puede ser otra vez "el punto de encuentro más ancho del conjunto de los partidos políticos que se presentan a las elecciones" en la Comunidad de Murcia.

Durante su intervención en el XVIII Congreso Autonómico Extraordinario del PP regional celebrado este viernes, Núñez Feijóo ha dicho no tener "ninguna duda" de que el PP de la Región está hoy "más preparado" y sabe que el futuro "nos está esperando" y, para alcanzarlo, cree que "necesitamos el respaldo de todos".

"Estoy absolutamente seguro de que este PP de la Región está más comprometido, porque de este Congreso sale un líder sólido, un equipo sólido y un proyecto sólido y sale con el compromiso de acertar y de ganar", ha asveverado.

"Todos, querido Fernando, te vamos a apoyar; y cuando digo todos, es todo", según Feijóo, quien ha emplazado a López Miras a "liderar" el equipo, lo que implica "no solo tener competencias" sino "tener responsabilidades" y "ejercer las obligaciones del liderazgo". "Por eso, estamos todos contigo, porque sabemos que si ganamos, ganamos todos; no penséis que van a ganar unos y perder otros: se equivocarían profundamente", ha subrayado.

"Hoy salimos con el compromiso de volver al PP de la Región de aquellas mayorías que, incluso, los gallegos veíamos con admiración", según Feijóo.

"SEGUIR SIENDO UNO DE LOS LUGARES DE REFERENCIA"

En este sentido, ha dicho que es un "honor" volver a Murcia, que "ha sido, es y tiene que seguir siendo uno de los lugares de referencia del PP de toda España". Por ello, ha agradecido a los organizadores del Congreso por hacerle partícipe de esta "fiesta de un partido democrático".

Núñez Feijóo, que ha agradecido el "caluroso" recibimiento, ha recordado la primera jornada de la campaña que hizo para presentarse al Congreso nacional del PP en Sevilla. "Iniciamos la campaña en Valencia y Murcia el mismo día", según el presidente del PP, que ha recordado que el acto de Murcia fue una "inyección de moral".

"Aquel día vi en los ojos de mucha gente la emoción de u proyecto político que empezaba y el compromiso otra vez renovado con el PP y la ilusión de volver a hacer este proyecto político inmenso que es y ha sido el PP en Murcia", según Núñez Feijóo, quien ha señalado que ha sentido la misma emoción este viernes en el Congreso.

Ha recordado que él viene del PP de Galicia, que ha tenido "sin duda, grandes éxitos electorales", pero ahora viene a Murcia como responsable del PP de España para "rendir homenaje a un partido ganador, que hizo una excelente gestión en la Comunidad y que sabe muy bien que en Murcia solo podemos ganar para seguir construyendo nuestro proyecto".

A su juicio, es "justo reconocer" la historia de "éxito" del PP en La Región, con mayorías absolutas "exorbitantes" y de "moderización". Lo ha agradecido de forma especial al ex presidente del PP y de la Región durante cinco mayorías absolutas, Ramón Luis Valcárcel, presente en el acto.

"Amigo mío, no es fácil sacar mayorías absolutas, es muy difícil sacar cinco mayorías absolutas, y os lo digo yo que he sacado cuatro de momento", ha indicado Feijóo, quien ha sido interrumpido e ese momento por los aplausos del público.

"NO SOMOS NINGUNA INCÓGNITA"

A lo largo de estos años, ha recordado todas las "señas de identidad" que han reforzado el partido. Ahora, ha indicado que hay otros partidos que dicen que son "amigos" del PP pero piden no votarle al PP, lo que ha tachado de "sorprendente". "Esos no son amigos del PP", ha afeado.

"Amigos, somos el partido con más experiencia de gobierno en Murcia y eso implica que sabemos gobernar, que tenemos buenos equipos, proyectos y que tenemos trazabilidad; no somos ninguna incógnita y no hemos llegado ayer", ha subrayado. De hecho, ha ensalzado que el PP tiene presencia en todos los pueblos de la Región.

"Conocemos todos los problemas e inquietudes de esta Región, y en cada rincón de la Comunidad hay un afiliado o simpatizante; tenemos altavoces en todos los lugares de la Región, y tenemos la responsabilidad de escuchar y de actuar", según Feijóo, quien ha destacado que el PP tiene "valores" y ha nacido "para redactar y cumplir la Constitución española".

Y ahora, cuando cree que España "necesita más que nunca que haya un partido constitucionalista", ha asegurado que esa formación "es el PP". "Somos el partido de las autonomías, de la Constitución y de la UE", según el presidente del PP, quien se ha mostrado orgullosos de la "mano que se dieron nuestros padres", por lo que se ha mostrado en contra de que "se vuelvan a levantar barreras".

"Sin ellos, no se hubiese acabado la dictadura y no viviríamos en libertad", según Feijóo, quien ha mostrado su "respeto y admiración" a todos los que formaron parte de la transición. "Somos un partido que sabe que el pasado es la base del presente y sabemos que no podemos vivir anclados en el pasado porque los partidos que representan el pasado pierden las elecciones", ha aseverado.

"Podemos ser el nexo de unión de los murcianos que quiere vivir en paz, libertad y progreso, que quiere que las familias permanezcan unidas y que el proyecto nacional de nuestro país o lo divida nadie, y mucho menos unos políticos con políticas pasajeras", según Feijóo, quien cree que "hemos de construir lo mejor de nuestro futuro".

DEBATE SOBRE EL ESTDADO DE LA REGIÓN

Ha recordado que esta semana se ha celebrado el Debate del Estado de la nación y ha lamentado que "no hemos visto al Pedro Sánchez" que le hubiera gustado ver. En concreto, le hubiera gustado ver un presidente "abierto a pactos con la mayoría constitucional o que sabe muy bien que en época de crisis económica e institucional, solo lo podemos levantar entre aquellos que solo tenemos compromisos con los ciudadanos de la nación".

En cambio, cree que ha visto a un Sánchez "más preocupado por ver a un Feijóo líder de la oposición" y más preocupado "por el estado de la coalición que el de la nación". A su parecer, el debate ha confirmado que "Sánchez ha decidido entregar la memoria de la historia de España a Bildu; la política territorial autonómica a ERC y la política económica a Podemos".

"Con la política de memoria, Sánchez ha cedido a Bildu el relato de la transición", según Feijóo, quien comprende "la perplejidad" de todos los españoles al ver que "aquellos que bombardearon la democracia a través del terrorismo, hoy sean los que dan lecciones de libertad y democracia". Por eso, comprende que "la inmensa mayoría de los votantes del PSOE están hoy avergonzados".

Y cree que Sánchez ha cedido la política territorial a ERC, con lo que "demuestra que no tiene un proyecto de país, sino solo un proyecto personal". Ha recordado que el portavoz de ERC enseñó unas balas en la tribuna de oradores a Sánchez, quien se apresuró a "pedir una reunión al líder" de ERC.

En cuanto a la política económica, ha criticado que "la marca Podemos". "Es la mezcla inasumible de una inflación desbocada, un déficit descontrolado, una deuda pública descomunal y una política fiscal de asfixia a los ciudadanos", según Feijóo, quien cree que Sánchez ha elegido el "camino del populismo".

Ha reprochado que las medidas del PSOE "son de hipocresía fiscal" porque subir los impuestos, al final, "acaba repercutiendo en los de siempre". A su parecer, el Gobierno está en proceso de "descomposición política" y España "merece unos políticos que no estén obsesionados con seguir unos meses más en la Moncloa".