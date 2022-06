Feijóo apela a ganar "con un pacto que salga de los votos" y advierte de no fiarse de las encuestas

COÍN (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que de cara a las próximas elecciones andaluzas no hay nada ganado, por lo que ha instado a no fiarse de las encuestas. Así, ha asegurado que quieren "ganar limpiamente el 19 de junio con un pacto que salga de las urnas, con un pacto que salga de los votos de las personas que viven en Andalucía". "Esos son nuestros aliados, esa es la alianza que queremos hacer y no más", ha dicho.

Feijóo ha insistido en no fiarse de las encuestas ni "de los que dicen que vamos muy bien, que lo que pretenden es desmovilizarnos" ni tampoco "de los que dicen que van a ganar", porque en su opinión quieren "desmotivarnos". Así, ha considerado que hay dos formas de perder unas elecciones, "la primera es darlas por ganadas y la segunda, darlas por perdidas", recordando que quedan 15 días "para explicar lo que hemos hecho y lo que queremos hacer".

Para el líder del PP, al votar al candidato y presidente actual, Juanma Moreno, "estamos votando por la economía, por el empleo, por la competitividad y todo esto trae sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras", apuntando que "no se abren los centros de salud con padrenuestros laicos, sino con el dinero que la gente confía a los políticos cuando pagan sus impuestos". "El dinero es de la gente que nos lo presta para hacer cosas, para rendir cuentas y no para contar cuentos", ha precisado.

Ha considerado que "la certeza es lo que le vale a la gente, lo demás son discursos" y es "pasar, con el Gobierno de Moreno, de la cola a ser la locomotora que tira del crecimiento económico del país", así como haber bajado los impuestos e invertir "más que nunca, hacer más hospitales y centros educativos" y cumplir un presupuesto "y no dejar un pufo". "Es la política con principios", ha dicho en un encuentro en Coín (Málaga).

"Certeza es lo que ha hecho el equipo de Juanma Moreno, lo que ha hecho PP-A y lo que queremos seguir haciendo", ha señalado, apuntando que ahora hay "una Andalucía mejor que cuando llegamos al Gobierno andaluz" y que el partido tiene "un proyecto mucho mejor que cualquier otra formación" y un presidente del que "la mayoría de los andaluces nos dice que es la persona que más confianza genera y la persona a la que quiere ver como presidente".

"Ganemos a las encuestas en las urnas, pactemos directamente desde las urnas al Parlamento de Andalucía y hagamos a Juanma Moreno no solo lo que ya es, el mejor presidente que ha tenido la Junta de Andalucía, sino uno de los político de referencia de España de todos los partidos", ha manifestado.

Ha asegurado que hay candidatos "que no tienen balance, que nunca han gestionado pero tienen soluciones para todo; otros que tienen un balance y lo quieren ocultar y otros que lo que quieren es someter a las urnas lo que han hecho, su propia actividad".

Así, ha deseado un gobierno "que crea en Andalucía, que se sienta orgulloso de su tierra, que entienda lo que la gente le pide y sus prioridades". Para Feijóo, "la política no es venir por aquí, sino ser de aquí, trabajar aquí, seguir aquí dando la cara aquí; no es la crispación ni el insulto", sino "la gestión, el servicio y los resultados".

"Tener un proyecto para una tierra y que sea bueno es objetivo básico de un político con principios", ha apuntado el líder del PP, quien ha dicho que es momento de "la reflexión, apuesta, decisión" y ha asegurado que ve un partido "ilusionado, apasionado y orgulloso con lo que ha hecho y que tiene un compromiso con lo que quiere hacer".

Por su parte, la candidata número 2 por Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que se van "a dejar la piel en esta campaña para que Juanma Moreno saque una mayoría que permita tener como único socio de Gobierno a todos los andaluces y tú --refiriéndose a Feijóo-- estrenes tu periplo electoral con esa victoria en Andalucía", animando a "ir a convencer a la gente" porque "no podemos confiarnos".