Feijóo apela "hoy más que nunca" al consenso y el acuerdo que predicó Manuel Broseta y pide no olvidar lo que hizo ETA

Defiende mantener viva la memoria, dignificar a las víctimas" y "homenajear a la sociedad española" tras vencer a la banda terrorista

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado "hoy más que nunca" al consenso y el acuerdo que predicó Manuel Broseta, profesor, político y jurista que fue asesinado por ETA el 15 de enero de 1992 cuando se dirigía a impartir sus clases. De hecho, ha alertado de que hay muchos jóvenes que desconocen lo que hizo la banda terrorista y ha llamado a "reponer y reparar este olvido".

"El pueblo que no conoce su historia vive de forma desorientada y no encabeza de forma correcta y no señala los parámetros y los mapas adecuados para transitar hacia el futuro", ha declarado Feijóo en su intervención en el XXX Acto Conmemorativo de la Asociación de Amigos de la Fundación Manuel Broseta, al que ha asistido también el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. En esta ofrenda foral ha tomado después la palabra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El jefe de la oposición ha expresado su orgullo por participar en esta ofrenda foral en el mismo lugar donde se produjo el asesinato de Broseta, una persona "libre" y "tolerante". "Le arrebataron la vida y es bueno recordarlo porque recordar todo esto nos inspira para saber orientarnos en el presente y, sobre todo el futuro", ha abundado.

En este sentido, ha señalado que esta ofrenda "contribuye a mantener viva la memoria, dignificar a todas las víctimas del terrorismo y homenajear a la sociedad española", que fue la que "fue capaz a través de la ley de vencer la barbarie" y "a las pistolas" con el Estado de Derecho.

"Eso no nos lo puede quitar nadie porque fue gracias a mucha gente, especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que están aquí, pero también a los españoles y a sus representantes", ha manifestado el presidente del PP.

Según Feijóo, España demostró que era un país "maduro" y "ante tanta crueldad y odio" utilizó el imperio de la ley, la unidad de todos los ciudadanos y los deseos de paz y de convivencia que el pueblo español transmitió durante todas aquellas décadas de terrorismo.

"El 60% DE LOS JÓVENES NO CONOCEN A MIGUEL ÁNGEL BLANCO"

El líder del PP ha indicado que esos anhelos los canalizó en la Comunidad Valenciana la Fundación Manuel Broseta y la asociación de amigo que han acudido a este acto para "mantener firmes los principios democráticos" en España y "fomentar el cultivo de la memoria" como patrimonio de las sociedades presentes y futuras.

En este punto, ha admitido que al PP le "preocupa" que haya mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, que "no conozca" lo que pasó en España hace solo unas décadas. "Cuando cogemos los datos, tenemos que concluir que el 60% de los jóvenes no conocen a Miguel Ángel Blanco. Cuatro de cada diez no saben quien es Irene Villa u Ortega Lara, yy más de la mitad de los jóvenes no saben qué número de asesinatos ni de víctimas se produjeron en el atentado de Hipercor en Barcelona", ha lamentado.

Así, ha indicado que, según los datos que manejan, "el 95% de los jóvenes españoles no acierta a aproximarse al número de víctimas de asesinatos que produjo la banda terrorista y los nueve mil, diez mil heridos, además de los 900 muertos" que produjo ETA.

"NOS CORRESPONDE REPONER Y REPARAR ESTE OLVIDO"

Por eso, ha reiterado que deben "reponer y reparar este olvido" y "mantenerlo vivo" para interpretar bien de donde vienen y transmitir a las nuevas generaciones "el valor" de aquellos que estuvieron en pie frente "a la barbarie y el terror", y "mantuvieron la democracia por encima de cualquier riesgo de vida persona o profesional".

Feijóo ha apelado a la palabra concordia en este acto de homenaje porque fue una de las "grandes causas" del profesor Broseta. "El diálogo y el acuerdo formaron parte de su biografía y esto también lo decía uno de sus hijos y creo que debe formar parte de la actualidad política y social de España", ha declarado.

En este punto, ha apelado a "todos los consensos" que se basan en la "generosidad, el diálogo y el acuerdo" y que deben hacer "hoy más que nunca". Y ha finalizado con una frase de Broseta: "Que la solidaridad de los hombres y mujeres que trabajan y viven en España, en toda España, sea algo más que una bonita frase vacía de contenido".

Después, Feijóo intervendrá también en el acto de entrega del XXXI Premio Convivencia, de cuyo jurado ha ejercido como presidente. En esta edición este galardón, concedido por la Fundación Profesor Manuel Broseta, ha recaído en la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía.