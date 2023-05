Feijóo apela al votante socialista "avergonzado" con un PSOE "cautivo" de Bildu porque estaría "cómodo" en el PP

Llama también al voto útil al PP frente a Vox ante esos electores que "dicen que quieren que gobierne al PP" pero luego no le votan

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes a los votantes socialistas "avergonzados" con los pasos de Pedro Sánchez y que "ya no se reconocen" en el PSOE, que está "cautivo" de Bildu, y les ha dicho que pueden estar "cómodos" en el Partido Popular. Además, ha llamado al voto útil al PP frente a Vox, una formación a la que no ha citado expresamente.

"También le quiero pedir el voto a otros que dicen que quieren que gobierne el PP, pero que no votáis al PP", ha señalado, en alusión velada a los electores del partido que preside Santiago Abascal. Así, ha recalcado que quien quiera que gobierne el Partido Popular, debe votarle en las elecciones del próximo 28 de mayo porque si no sería "una cosa muy rara".

Además, Feijóo ha pedido el voto a "la gente del PP" que les haya podido "abandonar en "los momentos difíciles". "En todos los lugares se cometen errores, nosotros seguro que también", ha manifestado en un mitin en el Palacio de Congresos de Oviedo ante unos 1.300 afiliados --según fuentes del PP-- para arropar a los candidatos a la Presidencia del Principado y de la capital, Diego Canga y Alfredo Canteli, respectivamente.

"PIDO EL VOTO A LOS SOCIALISTAS QUE TIENEN SENTIDO DE ESTADO"

Feijóo ha centrado sus apelaciones en los votantes socialistas "avergonzados" por la actuación del "sanchismo" en esta legislatura, a los que ha garantizado que el PP es un "partido centrado, moderado y un partido de Estado" en el que "se pueden sentir cómodos".

"Yo le pido el voto a aquellos socialistas que tienen sentido de Estado, que lucharon codo con codo con el PP contra el terrorismo, que lucharon codo con codo con el PP contra el independentismo, contra el fanatismo. A todos esos les pido el voto porque han perdido su referencia política y ahora la tienen aquí con nosotros", ha proclamado.

Como viene haciendo en sus últimos mítines, Feijóo ha atacado a Sánchez por los pactos con Bildu y ha denunciado que los candidatos socialistas no se rebelen contra el jefe del Ejecutivo. "¿Alguien ha visto a algún barón socialista mover un solo dedo para parar los despropósitos?", ha preguntado.

El líder del PP ha afirmado que Sánchez "es un presidente cautivo de Bildu y arrastra a toda la nación". "Si los candidatos de Sánchez se callan, quien va defender nuestro país. Alguien le tiene que decir a Sánchez que, si Bildu es indecente, pactar con él también lo es", ha manifestado.

Tras señalar lo que está sucediendo causa daño a "la dignidad, la convivencia o la memoria de las víctimas", Feijóo se ha dirigido de nuevo a los candidatos del PSOE para que planten cara a Pedro Sánchez y le digan: "O cambias o te quedas solo. Nosotros no vamos a ser tus cómplices". A su entender, para ser "distinto de Sánchez, la única opción es no callarse ante Sánchez y no votar como él".

En este punto, ha garantizado que el PP "nunca" se va a "poner de rodillas ante los partidos que incluyen a terroristas en sus listas". "Y esto lo vamos a decir hasta que se vayan de las listas", ha avisado, dejando así claro que las listas de Bildu serán una de sus armas de campaña electoral contra el Ejecutivo.

ENUMERA LAS RAZONES PARA "PARAR EL SANCHISMO"

A renglón seguido, ha expuesto las razones para "parar el sanchismo", citando las rebajas de condenas de 1.079 "violadores" con penas rebajadas, la rebaja de las penas por corrupción por la modificación del delito de malversación, la eliminación de la sedición; "el colapso" de la Administración, la deuda pública "disparada" con 200 millones al día, una legislación que beneficia a los 'okupas' o la "apropiación" de instituciones como el CIS.

Por todo ello, ha sentenciado que hay "muchas razones para la indignación social en España", con "razones compartidas por todos los españoles". "Necesitamos recuperar la serenidad de la nación, necesitamos recuperar el sosiego en la discusión política, necesitamos la verdad. Y la mentira no puede ser un arma permanente de la política", ha manifestado Feijóo.

Es más, ha indicado que España necesita "buena gestión" que consiste en "invertir adecuadamente el dinero" que les prestan los ciudadanos a través de sus impuestos. "Gastar más de lo que se tiene, dejar a deber, incrementar la deuda, incrementar los impuestos e incrementar el déficit es lo contrario de la buena gestión", ha avisado.

"CAMBIAR EL RITMO DEL PAÍS" O "PROFUNDIZAR EN LA DERIVA"

Tras asegurar que en el PP tienen "pasión por el servicio público", ha avisado que las elecciones del 28 de mayo son "un momento crucial en la historia democrática" de España y "no son unas elecciones más". A su entender, hay que tomar decisiones "clave".

"Son unas elecciones las que se puede cambiar el ritmo de nuestro país o por el contrario se puede profundizar en la deriva de nuestro país. Son unas elecciones en las que hemos elegido entre la buena y la mala política, entre los buenos y los malos gobernantes, entre la gestión o la frivolidad, entre el interés general o los intereses personales, entre los gobiernos sólidos o los gobiernos débiles"

Feijóo ha advertido de que el 28 de mayo se elige entre un modelo de "presidentes débiles, rehenes de las minorías" o "presidentes sólidos que salen de las urnas con el refuerzo suficiente para que sean las mayorías las que gobiernan y no las minorías". "Y la democracia es eso, la mayoría gobernando para todos, no la minoría imponiéndose a todos", ha resaltado.

En clave asturiana, tras destacar la "experiencia" e "inconformismo" de Canteli y Canga, ha asegurado que esta región no merece el trato que ha recibido durante estos años del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. "Asturias no merece el sanchismo, porque Asturias merece un Gobierno que le diga la verdad y defienda sus intereses", ha finalizado.