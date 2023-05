Feijóo apela al voto útil al PP en Barcelona para ser llave del Gobierno y acabar con populismo e independentismo

Critica la "mala gestión" de Colau y se compromete a desalojar okupas en 24 horas y que sean nulos sus empadronamientos

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este jueves al voto útil al PP en Barcelona para tener la "llave de la gobernabilidad" en la ciudad y garantizar que "no habrá populismo" ni "independentismo". Tras asegurar que su formación presenta un proyecto de "civismo, legalidad y constitucionalismo" para Cataluña, ha agradecido a los dirigentes, afiliados y simpatizantes de Ciudadanos (Cs) el apoyo que están dando estos días al PP.

"Quiero decirles que han entendido el mensaje. Han entendido el mensaje de que si nos unimos somos más fuertes y que nuestro deber moral y ético no es presentar un centro constitucionalista dividido, que nuestro compromiso moral y ético es volver a unir el constitucionalismo", ha proclamado Feijóo, para resaltar que en el PP "cabe mucha gente".

Así se ha pronunciado Feijóo en un mitin en Barcelona en el que también han intervenido el presidente del PPC, Alejandro Fernández, y el candidato a la alcaldía Daniel Sirera. El acto, que se ha celebrado en Turó Parc, ha contado con unos 700 afiliados y simpatizantes del partido, según fuentes de la formación.

CARGA CONTRA LA "MALA GESTIÓN" DE COLAU

El jefe de la oposición ha reclamado el voto útil de los constitucionalistas para recuperar una Barcelona "segura, limpia y con calidad de vida" en la que Daniel Sirera tenga la "llave" de la gobernabilidad para conseguirlo.

"Somos el voto útil de los que creen que otra gestión de esta ciudad es posible. Somos el voto útil que asegura que no habrá populismo ni independentismo, ni radicalismo, ni sanchismo", ha proclamado Feijóo, que ha recalcado Barcelona "renacerá" si "todos los constitucionalistas" se unen en torno a Sirera.

A renglón seguido, ha cargado duramente contra la gestión de la actual alcaldesa, Ada Colau, citando expresamente la falta de seguridad, la ocupación ilegal de viviendas y la "mala gestión" con una ciudad "cada día más sucia", con servicios que "funcionan peor" y sin mejoras en la movilidad.

En el caso concreto de la 'okupación', ha recordado que el PP ya presentó una iniciativa hace unos meses y se ha comprometido a desalojarlos en 24 horas, a que se declaren nulos sus empadronamientos y a que los ayuntamientos no cobren los impuestos a los propietarios de las viviendas durante el tiempo que dure la okupación.

Feijóo ha destacado que "el 46% de todas las ocupaciones de España se producen en la ciudad de Barcelona" y ha añadido que "el declive de la Barcelona de los últimos años tiene muchas caras" porque otra "es la de la inseguridad". "Tenemos en Barcelona la mayor tasa de criminalidad de las grandes ciudades. Y es que en esta ciudad se producen 400 delitos cada día", ha proclamado, para añadir que a ello se le une "la pérdida de oportunidades económicas".

Eso sí, Feijóo ha reconocido que "sería injusto echarle toda la culpa a Colau". En este punto, ha criticado también la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materias como Cercanías que depende de la ministra Raquel Sánchez, que fue alcaldesa de Gavá.

Así, ha hecho hincapié en el "problema de Rodalíes, que cada día va a peor" ante la inacción de la titular de Transporte y Vivienda, quien, a su juicio, ha sido "reprobada merecidamente" en el Congreso. Según ha añadido, muchos de los problemas de Barcelona, Cataluña y España son consecuencia de "la frivolidad" y de la imposición de "las minorías radicales sobre las mayorías".

Frente al "declive" de la Barcelona de Colau y del socialista Jaume Colboni como su mano derecha, Feijóo ha destacado la alternativa "seria, centrada y honesta" que ofrece Daniel Sirera para esta ciudad. Tras asegurar que "la política buena es la que une a la sociedad y no la que fractura", ha indicado que el PP tiene un proyecto de "civismo", "legalidad" y "constitucionalismo" para Cataluña.

"No estamos condenados a tener malos gobiernos en Barcelona, enCataluña ni en el conjunto de España. El 28 de mayo tenemos unaoportunidad para empezar a conseguir algo grande y propiciar el cambio", ha proclamado, para subrayar que el objetivo del PP pasa por "recuperar Barcelona" y hacer de ella una ciudad líder en empleo, no en delincuencia; pujante en inversión, no en fuga de empresas y abierta al mundo.

REAPARICIÓN DE ÁLVAREZ DE TOLEDO

A este acto electoral ha asistido la diputada del PP por Barcelona y exportavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que fue operada el pasado 12 de mayo de un tumor en el pecho según confirmó ella misma a través de su cuenta de Twitter. Tanto Feijóo como Sirera le han agradecido su presencia.

"Le quiero mandar un mensaje muy especial a Cayetana por venir hoy aquí y no coger la baja", ha asegurado Feijóo. "Me siento feliz de que esté y de que estés bien", ha señalado después Sirena en su intervención.

La propia Álvarez de Toledo ha anunciado este jueves que retoma su agenda electoral y este mismo sábado participará en actos en Terrassa, Rubí y Cornellá para apoyar a los candidatos del PP en esos municipios de la provincia de Barcelona.