Feijóo "aplaude" la "responsabilidad" de Revilla (PRC) por no obstaculizar la investidura de Buruaga

Buruaga confía en firmar el acuerdo de investidura con el PRC "en breve" y dice que "lo primero" que hará será la auditoria en Obras Públicas

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha "aplaudido" la "responsabilidad" del PRC y de su secretario general, Miguel Ángel Revilla, por su disposición a no obstaculizar la investidura de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria.

Además, ha hecho un llamamiento a los votantes regionalistas a votar al PP en las elecciones generales del 23 de julio para que haya un Gobierno nacional que "coja el teléfono" a los representantes políticos de los cántabros.

Así se ha pronunciado este miércoles Feijóo durante su intervención en la Junta Directiva Regional del partido, en la que también se ha felicitado de la decisión del PRC, y de otros partidos, de no concurrir a las elecciones generales, donde además de no conseguir --ha dicho-- representación parlamentaria, podrían parar "la ola de cambio" frente al "sanchismo".

"A los votantes de ese partido, o de eso partidos, les aclaro que si quieren realmente que el sanchismo lo deroguemos entre todos cojan la papeleta del PP; que si quieren realmente una política nacional que tenga a Cantabria como objetivo y que a la presidenta de Cantabria, a la alcaldesa de Santander y al resto de los alcaldes de Canta les cojan el teléfono en los ministerios y en Moncloa voten al PP el 23 de julio y les cogeremos el teléfono", ha afirmado Feijóo.

Y es que, según ha dicho, eso es algo "muy importante" para una comunidad autónoma o para un ayuntamiento. "Porque no es lo mismo que te cojan el teléfono a que no. Es una diferencia enorme", ha incidido.

También ha señalado que "no es lo mismo" que un representante político de Cantabria pueda "hablar de tú a tú de los problemas del noroeste porque el presidente los conoce a que no los conozca y piense que el lobo tiene que andar suelto por aquí y que no hay ninguna fórmula de controlar al lobo" cuando, a su juicio, sí la hay, que son las batidas cuando hay excedentes del lobo.

Feijóo ha insistido en que "sabe la dificultades de Cantabria" porque él "las ha compartido" siendo presidente de la Xunta de Galicia.

Por todo ello, cree que el 23 de julio "hay una gran oportunidad" para lograrlo. "No podemos fallar. Deseo de verdad que nos vaya bien, por el bien de España, por el bien de Santander y de Cantabria", ha dicho.

La intervención de Feijóo ha estado precedida de las de la líder autonómica del partido y que presumiblemente se convertirá en la primera presidenta de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, y en la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que el pasado 28 de mayo logró la mayoría absoluta, dos triunfos que el líder nacional del partido ha valorado.

BURUAGA ESPERA QUE A FINALES DE JUNIO ESTÉ FUNCIONANDO EL NUEVO GOBIERNO

Buruaga también ha aplaudido la "responsabilidad" de Revilla y del PRC por facilitar su investidura como presidenta para liderar un Gobierno "en solitario" y "sin ataduras".

Y ha confiado en que tras el "principio de acuerdo" al que se ha llegado, espera que se firme "en breve" una vez que sea respaldado por la Ejecutiva del partido (también lo tendrá que hacer la del PRC).

Buruaga ha señalado que su objetivo es que el nuevo Gobierno de Cantabria se pueda formar "cuanto antes" --según ha dicho espera que esté funcionando ya "a finales de junio"-- para poder ejecutar "hasta la última coma" del programa electoral del PP, "un contrato con los cántabros". "Eso es lo que los cántabros se merecen", ha dicho.

La líder del PP ha querido aclarar ante los suyos algunas cuestiones del acuerdo en el que se está trabajando con el PRC y que, según ha insistido, "no es un pacto de legislatura" sino un "acuerdo puntual de investidura" basado "exclusivamente" en la continuidad de los proyectos que están en marcha o en tramitación y que ya formaban parte del programa del PP.

"Que nadie os enrede ni intoxique", ha dicho Buruaga, que ha aclarado que en las negociaciones no ha estado sobre la mesa "cargos" para los regionalistas ni en el Gobierno regional ni en el Parlamento de Cantabria.

Y es que, según ha dicho, el PP "prometió cambio". "Los cántabros han votado para que el PRC salga del Gobierno de la comunidad autónoma y os puedo garantizar que el PRC sale del Gobierno de la comunidad autónoma", ha enfatizado ante los aplausos de los suyos.

AUDITORÍA EN OBRAS PÚBLICAS

Además, en relación a una supuesta petición del PRC de Revilla al PP a que, como condición a facilitar la investidura, no se investigue su gestión, Buruaga ha insistido en que "ni se ha pedido, ni está sobre la mesa, ni el PP lo hubiera aceptado nunca ninguna renuncia a controlar el cumplimiento de la legalidad".

De hecho, ha anunciado que "lo primero que va a hacer" el PP cuando llegue al Gobierno es, como ha prometido, "hacer una auditoría de los últimos 20 años en la Consejería de Obras Públicas" y a "abrir puertas y ventanas para que entre el aire", a "rendir cuentas a los ciudadanos y a enviar un mensaje de tranquilidad, de serenidad, de confianza, a la sociedad de Cantabria".

"Porque queremos abrir una nueva etapa que en ningún caso pueda comenzar echando tierra, sepultando el mayor escándalo de corrupción que ha tenido nunca nuestra comunidad autónoma con el Gobierno de Miguel Ángel Revilla. No vamos a tapar la corrupción de nadie. Jamás lo hemos hecho. De ahí no nos hemos movido y de ahí no nos vamos a mover ni un solo milímetro", ha dicho contudente Buruaga en uno de los momentos más aplaudidos por los suyos.

Ha asegurado que el suyo va a ser un Gobierno "sin ataduras, sin etiquetas, centrado y gestor y alejado del sectarismo y la división" y también "con capacidad de diálogo y entendimiento" y de llegar a acuerdos con otros partidos "en los proyectos de región".

BURUAGA E IGUAL LLAMAN A COMPLETAR EL CAMBIO CON FEIJÓO EN LA MONCLOA

Buruaga ha señalado que, tras la victoria del PP en Cantabria, ahora el 23 de julio "toca terminar lo que se ha empezado" y "hay que completar el camino" propiciando que Feijóo llegue a la Moncloa.

"Ahora nos toca estar al lado de nuestro presidente y empujar con toda la fuerza el cambio en España porque lo necesitamos", ha dicho Buruaga, quien ha señalado que en esta "nueva etapa" Cantabria necesita contar con "un Gobierno amigo en la Moncloa", que es el que, según ha insistido, será el liderado por Feijóo.

Aunque ha señalado que "los vientos de cambio" que soplan en Cantabria y en España y el resultado obtenido por el PP el 28 de mayo son "el mejor trampolín" para afrontar la tarea, ha alertado de no caer "en la euforia y en el exceso de confianza". "No hay nada conseguido hasta que no se cuente el último voto de la última urna", ha dicho.

Y ha alertado además de que el "adversario" que hay enfrente "solo piensa en sí mismo y está dispuesto a todo con tal de no perder el sillón, que es lo único que le importa".

A su juicio, a los cántabros "les sobran los motivos" para votar por el cambio en España tras el "ninguneo" del Gobierno de España a Cantabria y a su "política del disparate".

Buruaga ha advertido a Feijóo que "va a ser muy exigente" en sus peticiones porque "tiene que resarcir a sus paisanos del abandono de estos años". Sin embargo, cree que con el líder del PP en la Moncloa "la diferencia va a ser abismal" para Cantabria.

IGUAL

En una línea similar, Igual ha señalado que una vez ganado el 28M ahora toca hacer lo mismo "en el segundo tiempo" del partido y lograr la victoria de Feijóo.

En ese sentido, ha subrayado la "fortaleza" que para lograr esta meta supone que el PRC no se presente a las generales. "Ahí tenemos muchos votos que ganar", ha dicho la alcaldesa, que ha pedido a los votantes regionalistas que en esa cita electoral "confíen" en el PP y en Feijóo.