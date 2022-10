Feijóo apoya la subida de pensiones con el IPC y critica el "cinismo" de Podemos con la subida del gasto en Defensa

Acusa a Sánchez de hacer un presupuesto para la campaña electoral y avisa: es irreal y meterá a España con más intensidad en la crisis

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apoyado hoy la subida de las pensiones con el IPC del 8,5 por ciento que ha incluido el Gobierno en los Presupuestos de 2023 porque "lo dice la Ley". Además, ha criticado hoy el "cinismo" de Podemos con el incremento del 25 por ciento del gasto en Defensa y cree que si lo hubiera hecho el PP le habrían hecho manifestaciones por toda España.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, donde ha señalado que lo primero que hay que hacer es cumplir la ley actual, que dice que deben actualizarse con la inflación.

Lo segundo, en su opinión, es no hacer pagar a los pensionistas la mala política económica del presidente del Gobierno y en tercer lugar, tener en cuenta que los pensionistas están muy preocupados por "mantener la viabilidad de sus pensiones, y por si sus hijos y sus nietos mantienen los empleos".

También se ha referido al aumento del gasto de Defensa para advertir de que "si el PP, en una crisis económica como ésta sube el presupuesto en Defensa un 25 por ciento, el PSOE, Podemos y los independentistas estarían con unas grandes manifestaciones en España en contra del interés militarista del PP".

Pero ha aclarado que la diferencia es que el PP se debe a España y no van a estar en contra del compromiso de España con la OTAN de aumentar el presupuesto en Defensa, ante un riesgo cierto de una guerra "injusta". "Por nosotros no va a quedar", ha dejado claro afirmando que la oposición debe apoyar los compromisos internacionales del Gobierno. Aunque sí pedirán al Ejecutivo que cuando lleve el incremento a la Cámara, Podemos no lo enmiende.

Y ante la decisión del partido morado de no romper el Gobierno a pesar del incremento del 25 por ciento del gasto en Defensa, el líder del PP ha advertido de que "el grado de cinismo en nuestro país cada día es mayor". "No están de acuerdo con el presupuesto en Defensa, pero lo van a apoyar", ha señalado.

PRESUPUESTO IRREAL QUE METERÁ MÁS DE LLENO A ESPAÑA EN LA CRISIS

En cuanto al resto del Presupuesto, el presidente del PP ha advertido de que es "irreal" y lo que hará, en lugar de sacar a la país de la crisis, será introducirlo con mayor intensidad en ella.

Así, ha afirmado que se necesitan unas cuentas "creíble" donde las previsiones de crecimiento e ingresos por impuestos sean reales y no unas realizadas para la campaña electoral de las próximas elecciones. Algo que ha calificado de muy "irresponsable" porque en la situación actual hay empresas que están presentado EREs, autónomos que están cerrando porque ni siquiera pueden pagar los costes energéticos, porque tenemos empresas electrointensivas como las del aluminio, acero o hierro que están cerrando y haciendo ERES.

LAS CCAA DEL PSOE BAJAN IRPF Y SÁNCHEZ DESCALIFICA AL PP POR PROPONERLO

Feijóo también se ha referido a su propuesta de rebajar el IRPF en toda España deflactando al tarifa y ha recordado que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han hecho "lo contrario" de lo que dijo Pedro Sánchez en política fiscal. "Han bajado el IRPF porque la gente ya no puede aguantar mas de pagar más por comprar lo mismo, con la inflación más alta de los últimos 40 años", ha exclamado.

En este sentido, ha recordado que los presidentes socialistas están bajando el IRPF mientras "el señor Sánchez nos descalifica por hacer esa propuesta para toda España". Lo que le lleva a afirmar que "hay muchas posibilidades de que el PP saque mayoría para gobernar España".

LOS ESPAÑOLES PAGAN UN 40% MÁS POR EL GAS POR LA CRISIS CON ARGELIA

El líder de los 'populares' también se ha referido al incremento de los precios de la energía y ha criticado al Gobierno por tener que pagar un 40 por ciento más por el gas debido a la crisis diplomática que ha creado con Argelia, cuyo gas llegaba a España por una tubería.

"Teníamos un suministrador de gas más barato, el argelino, creamos un conflicto diplomático sin precedentes con Argelia y ahora tenemos que comprar el gas a EEUU y lo tenemos que traer en gaseros, en barcos, cruzando el Atlántico, con lo que supone de emisiones de CO2 y un 40 por ciento más caro que el gas que teníamos del gasoducto", ha resumido Alberto Núñez Feijóo.

Además, ha criticado que Sánchez haya topado el gas y esta decisión la están pagando los ciudadanos. "No se crea que lo paga el Gobierno", ha exclamado recordando que los que tenía contrato a plazo fijo del gas ahora les han subido el precio.

También ha explicado que el hecho de hacerlo solo España ha conllevado que el resto de Europa puede comprar el gas español al precio subvencionado por España. Eso significa que a finales de este año estaremos regalando a consumidores franceses en torno a 1.000 millones de euros, según ha apuntado, dejando claro que eso lo pagan los consumidores españoles. "Hemos hecho un negocio con el sitema ibérico que no aceptó de momento la UE", ha dicho irónicamente.

Feijóo ha reiterado que la política energética del país consiste en disminuir capacidades energéticas instaladas en España, por ejemplo, las centrales térmicas que se han apagado todas, mientras que en Alemania hay más que nunca funcionando y en Polonia también y los franceses y británicos están ampliando la vida útil de las nucleares, a pesra de lo cual España ha dicho que a partir del 27 hay que desmantelarlas.

"Por lo tanto, menos instalaciones térmicas, desmantelamiento nucleares, ruptura relaciones con Argelia con el gas más barato, incremento del gas en la compra de EEUU y un incremento exponencial de la energía en España", ha remachado Feijóo.