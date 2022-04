Feijóo arropa a Ayuso en el acto por el Día de la Comunidad de Madrid del 2 de mayo

La foto de ambos se produce un mes después de la elección de Feijóo como líder del PP y casi un año después de la victoria de Ayuso el 4M

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, acompañará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto que se celebra con motivo del Día de la Comunidad de Madrid el próximo 2 de mayo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Será la primera foto de Feijóo y Ayuso juntos en la festividad de la Comunidad de Madrid, que se celebra justo un mes después de que el presidente de la Xunta de Galicia fuese elegido presidente de la formación en el congreso extraordinario celebrado en Sevilla los días 1 y 2 de abril.

Feijóo, que ha exhibido sintonía con la presidenta madrileña desde el primer momento, ha elogiado el resultado electoral que ella cosechó en las autonómicas del 4 de mayo (con más votos y escaños que toda la izquierda) y la ha descrito como una política de "enorme fortaleza" que ejerce "con claridad, liderazgo y con unidad" el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En su campaña interna por España como candidato a liderar el PP, ya aseguró en un acto en Madrid celebrado el pasado 15 de marzo que descubrió a Ayuso "en plena pandemia", al defender a la Comunidad de Madrid con una "entereza, solvencia y seriedad" que le dejaron "impactado para siempre". "En estos momentos críticos de estrés máximo es cuando se conoce a la gente", destacó.

Ayuso le devolvió los halagos asegurando, después de la crisis interna que convulsionó al PP en febrero, que Feijóo aporta "paz" al partido y que hoy son todos "un mismo equipo". También avisó entonces que esta "retaguardia" que le va acompañar tiene "poca paciencia para las tonterías" y "poco aguante para las imposiciones", pero que "está preparado" para "darlo todo en un proyecto que merezca la pena".

FEIJÓO TAMBIÉN ESTARÁ CON AYUSO EN EL CONGRESO DEL PP DE MADRID

El líder del PP también acompañará a Ayuso en el congreso regional del PP de Madrid que se celebra en mayo. La previsión inicial es que asista a la clausura del sábado día 21, y lo mismo hará al día siguiente con el cónclave de Galicia que elegirá a Alfonso Rueda como presidente del PP gallego.

Feijóo ha defendido siempre que ve "lógico" que un presidente autonómico quiera presidir el partido en su región. Hace poco, en una entrevista en TVE, dijo que a él le "agradó mucho escuchar" a Ayuso hace meses decir que quería ser la presidenta del PP madrileño. "Un presidente autonómico que no quiera presidir su partido en la comunidad autónoma, me sorprendería", resaltó.

Además, se mostró convencido de que Ayuso va a ganar "de calle" ese congreso regional. "De lo que de mí dependa, no solo me parece una figura emergente sino que me parece una figura muy determinante para el presente y el futuro en la Comunidad de Madrid", aseveró entonces.

El acto institucional con motivo del Día de la Comunidad de Madrid se celebra en la Real Casa de Correos, donde este año se vuelve a recuperar en cierta medida el formato previo a la pandemia, con más de 800 invitados que asistirán a la recepción. Además, está previsto que haya también un desfile fuera, en la Puerta del Sol.