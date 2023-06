Feijóo asegura que la economía española está "estancada", pese a elevar el Banco de España la previsión de crecimiento

Subraya que hay que mantener la actualización de las pensiones pero también asegurar su sostenibilidad: "Y lo tenemos que hacer a la vez"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, ha asegurado este lunes que la economía española está "estancada" porque, según ha dicho, es la "única economía" de la UE, junto con Chequia, que "no ha conseguido el PIB del año 2019". "Hay gente a la que le molesta que España vaya bien; a mí me encanta que España vaya bien", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en una entrevista en la Cadena SER, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado expresamente si sigue manteniendo que la economía española está estancada después de que el Banco de España este lunes haya mejorado siete décimas su previsión de PIB para 2023, al 2,3%, y haya rebajado el de 2024 al 2,2%.

"Claro que está estancada la economía española. ¿Por qué? Porque es la única economía, junto con Chequia, que no ha conseguido el PIB del año 2019. Después de cinco años tenemos el PIB inferior al del año 2019. Si eso no es un estancamiento económico, no sé cuál es", ha manifestado.

El líder del PP ha asegurado que él se "alegra" de que la economía española crezca un 2,3% si bien ha destacado que en los años en los que lleva en Moncloa el Gobierno de Pedro Sánchez ha crecido "menos" de lo que dijo que iba a crecer la economía.

EL IMPUESTO A LA BANCA

Ante el hecho de que el PP no se plantee ahora derogar el impuesto a la banca tras haber sido muy duro y votar en contra en el Parlamento, Feijóo ha indicado que ese impuesto referido al año 2022 está "devengado" y, por tanto, ha precisado que su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, lo que habrá querido decir que cuando lleguen al Gobierno en junio tomarán "una decisión sobre el impuesto del año 23, que se cobraría en el año 24".

Feijóo ha subrayado que "ese impuesto está recurrido" por la banca y está "mal construido". "A nosotros nos preocupa ese recurso porque establecer un impuesto contra la facturación y no contra los beneficios pues es una innovación en el derecho tributario", ha apostillado.

En cuanto a si Juan Bravo no va a ser la persona que lidere la economía si llega al Gobierno, ha señalado que él no ha dicho eso y que ahora su vicesecretario de Economía es una "persona clave" de su equipo, al que pidió que dejase la Consejería de Hacienda de Andalucía. "Pero hay departamentos económicos en el Gobierno", ha apostillado, para indicar que no puede nombrar ministros en este momento.

Feijóo ha asegurado que la economía crece "porque hay mucha deuda pública" y, de hecho, ha destacado que España tiene el doble que la UE. Y en el caso del empleo, ha dicho que necesitaría conocer las estadísticas con detalle y de forma homogénea por la contabilidad que hace el Gobierno con los fijos discontinuos.

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES

Al ser preguntado qué cree que hay que hacer con las pensiones, Feijóo ha señalado que el PP "siempre" que ha gobernado ha subido las pensiones de acuerdo con el IPC, "incluso en algún caso superior al IPC". "El PSOE no, porque las congeló en 2010", ha señalado, para recordar que Pedro Sánchez votó a favor entonces de esa congelación.

Dicho esto, ha indicado que hay que hacer todo aquello que permita revalorizar las pensiones para no perder poder adquisitivo y garantizar la sostenibilidad de las mismas". "Y lo tenemos que hacer a la vez", ha añadido.

Según ha explicado, para mantener la actualización de las pensiones y asegurar a su vez la sostenibilidad de las pensiones llamará a las organizaciones sindicales y consultará con la Autoridad Fiscal Independiente (Airef).