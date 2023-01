Feijóo asegura que España sería "peor" sin el PP y defiende que el país "necesita un cambio tranquilo"

CUENCA, 18 (EUROPA PRESS)

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España sería "peor" sin el partido que él lidera y ha agradecido a todos los candidatos de localidades de más de 20.000 personas que el país "necesita un cambio tranquilo".

"El año 2023 es el año del cambio, y tanto España como Cuenca y Castilla-La Mancha se juegan mucho", ha defendido Feijóo junto a su homólogo en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en un acto en el que han arropado este miércoles a la candidata 'popular' para lograr la alcaldía de Cuenca, Beatriz Jiménez Linuesa.

El líder del PP también ha alabado "la fortaleza" que está demostrando Jiménez durante estas semanas previas a la campaña electoral, por lo que no ha dudado en que ella "se va a convertir sin duda en la próxima alcaldesa de Cuenca".

"En 16 semanas podemos volver a empezar o podemos mantenernos en la decadencia, volver a sonreír y volver a no gastar lo que no se tiene y seguir viviendo de la deuda, que los jóvenes además de no tener trabajo lo que tienen son deudas", ha dicho.

Además, ha indicado que para él volver a Castilla-La Mancha y visitar la provincia de Cuenca "ha sido un honor".

"He venido a ayudar y a sumar, este partido es más necesario que nunca, no nos vamos a jugar si hay un nuevo camino, un nuevo escenario, e iniciamos una senda de esperanza y acuerdo de todos los españoles como hemos iniciado siempre, con nuestro trabajo y nuestro compromiso a disposición de Cuenca", ha apuntado.

Jiménez, por su parte, ha prometido ante unas 700 personas transformar el típico 'ea' en algo "ilusionante" para la ciudad y hacer así "una capital llena de posibilidades". Ha asegurado tener "muchas ganas" para ser la próxima alcaldesa de Cuenca con un proyecto que hará "que en la ciudad volvamos a sentirnos orgullosos y valorados".

Y es que, a juicio de la candidata, Cuenca "tiene mucho futuro, y tiene uno mejor", que es el que ella buscará para la ciudad.

"A los más jóvenes os pido que apostéis por Cuenca y que no os rindáis, porque entre todos podemos hacer una Cuenca llena de posibilidades y que recupere su esplendor del Renacimiento".

Además, parafraseando el típico "te voy a poner mirando para Cuenca", ha asegurado que eso es lo que quiere ella, pero a la inversa: "quiero que todas las miradas vengan a Cuenca, no solo por su patrimonio o su inigualable belleza, sino porque es que tiene mucho futuro y queremos que se convierta en una ciudad ideal para invertir y vivir".

En este sentido, ha asegurado que, tras los últimos anuncios de que una multinacional va a crear cientos de puestos de trabajo en la ciudad, ella "obviamente" los va a apoyar, pero cree que todo eso es "humo para rascar votos". "Nosotros sí que conseguiremos inversiones de verdad".

Además, ha pedido tanto a Feijóo como Núñez que se conviertan en aliados de Cuenca cuando ocupen la Moncloa y Fuensalida respectivamente: "no olvidéis lo que Cuenca reclama y merece".

UNIÓN DE LOS DEMÓCRATAS

Por otro lado, Núñez ha llamado a la "unión de todos los demócratas en el proyecto del Partido Popular" para alcanzar una victoria histórica en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales en Cuenca, en Castilla-La Mancha y en España.

"Está en juego nuestra tierra, está en juego el fututo de nuestro país", ha incidido el presidente del PP regional, al tiempo que ha señalado que Cuenca se merece una alcaldesa como Beatriz Jiménez, España se merece un presidente como Alberto Núñez Feijóo y Castilla-La Mancha se merece un gobierno con el proyecto que "entre todos estamos construyendo y que yo lidero".

"Es vital una Castilla-La Mancha de futuro, de prosperidad y que tenga progreso y sea fuerte".

Núñez ha advertido que el 2023 no solo es el año del cambio, sino que es el "año del patriotismo" porque en este año el Partido Popular tiene "la compleja misión de gobernar para salvar a España".

"Creemos en la independencia de la justicia, creemos en dejar de atacar el Código Penal para que los delincuentes dejen de serlo, creemos en dejar de atacar la unidad nacional y defendemos del Gobierno a las mujeres que ven que con la ley del 'solo sí es sí' los violadores y los abusadores salen a la calle por la cabezonería de un PSOE que es incapaz de modificar una norma que es el mayor retroceso en los derechos a la mujer", ha afirmado.

Además, ha añadido el presidente regional del PP, "creemos en la defensa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el campo, en las tradiciones, en la cultura, en las costumbres, en los pueblos", Por todo ello, ha aseverado que "nadie tiene ninguna duda" de que Page, desde el Gobierno regional, y los alcaldes socialistas, desde los ayuntamientos, utilizarán su posición para pedir el voto para Sánchez.

"No quiero como castellanomanchego que el presidente de mi tierra utilice su posición para pedir el voto para Sánchez", ha dicho.

"Os digo que, para ganar a Sánchez, primero hay que ganar a Page en Castilla-La Mancha y para ganar a Sánchez hay que ganar a Darío Dolz en Cuenca", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que "todos los dirigentes socialistas son cómplices del sanchismo".

A FEIJÓO LE IMPORTA CUENCA

De otro lado, Núñez ha defendido que a Núñez Feijóo está hoy en la provincia porque "le importa y le preocupa Cuenca y Castilla-La Mancha y el futuro de los conquenses y de los castellanomanchegos".

"Gracias presidente por acompañarnos en la provincia de Cuenca acompañando al sector agroalimentario, al sector sanitario, compartiendo con los empresarios las soluciones para el futuro y, ahora, con nosotros, con tu partido".

Sobre la candidata a la Alcaldía de Cuenca, Beatriz Jiménez, Núñez ha dicho que es una mujer con una "alta capacidad de trabajo y de gestión, inteligente, rigurosa a la hora de abordar los problemas de la gente, cercana, empatía y que tiene fuerza, coraje, valentía e ilusión", por lo que "tiene todos los valores del PP y es una apuesta segura para ganar las elecciones y gobernar Cuenca".