Feijóo asegura que el Gobierno tiene a la "oposición desleal" en el propio Consejo de Ministros

Ve a Vox como un "excelente aliado" del PSOE pero dice que no renunciará a una mayoría para gobernar

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "padece una oposición desleal que se sienta en el Consejo de Ministros", en una alusión velada a Unidas Podemos, y ha defendido que su partido sí tiende la mano al Ejecutivo en asuntos trascendentales para España.

Lo ha dicho en un coloquio de Barcelona Tribuna organizado por la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País con la colaboración de La Vanguardia y de la Asociación Española de Directivos (AED), en la que ha sido su segunda visita en Cataluña en la útlima semana.

Considera que una muestra de esta división dentro del Ejecutivo fue la Cumbre de la Otan en Madrid, donde se produjo el "espectáculo esperpéntico de que una parte del Gobierno agasajaba a los líderes mundiales y la otra se manifestaba en contra de ellos".

Pese a que cree que esa cumbre fue un éxito, ha lamentado que una parte del Gobierno apueste por incrementar el gasto en Defensa y otra esté en contra, y ha recriminado que "ni el presidente es capaz de destituir a nadie, ni los ministros rebeldes abandonan sus responsabilidades".

En este sentido, ha subrayado que un país no puede gobernarse "con crisis institucionales y división gubernamental como norma"

ESTABILIDAD Y MODERACIÓN

Para él, los cambios geopolíticos que se están produciendo a raíz de la guerra en Ucrania necesitan una manera de hacer política muy diferente a la que está haciendo el Gobierno de Sánchez y ha reprochado que el actual Ejecutivo "es fruto de un contexto que ha cambiado por completo".

Feijóo ha advertido de que los acuerdos creados "más por el deseo de ocupar el poder que por el deseo de ejercer" nunca son buenos, y cree que el Gobierno tiene como único objetivo sobrevivir y no gobernar.

Por eso, ha cuestionado que se pueda afrontar una situación como la actual, con las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, con un Gobierno "tan precario", y ha apostado por la moderación y estabilidad.

Considera que "no se han hecho antes de la guerra los deberes y no se están haciendo durante la guerra los deberes", y ha apuntado que en el momento actual los políticos deben servir a los intereses de la mayoría y no de las minorías políticas.

"España necesita reunir a una mayoría de españoles, no a una coalición de intereses", y ha vuelto a erigir al PP como la única alternativa real al Gobierno, y ha prometido que será leal con los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Preguntado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha acusado al Gobierno de hacer perder la "confianza" en la negociación sobre este asunto al haber presentado su propuesta de reforma del Poder Judicial para que el CGPJ pueda nombrar a miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Considera que esto "dificulta al extremo la posibilidad" de que el PP presente su propuesta de renovación del CGPJ, como pretende hacer este mes de julio para que en septiembre se pueda retomar la negociación con el Gobierno.

"Me da la sensación que a lo mejor lo que el Gobierno pretende es actualizar los miembros del TC y no priorizar el gobierno del CGPJ. En todo caso, nosotros no vamos a tirar la toalla hasta el último minuto", ha recriminado.

VOX

Sobre si gobernaría con Vox, ha defendido que él no renunciará nunca a una mayoría suficiente para gobernar, pero ha calificado al partido de Santiago Abascal como un "excelente aliado" del PSOE.

"Mientras Vox exista, el PSOE tiene muchas posibilidades de mantenerse en el Gobierno. Si Vox pierde fuelle y pierde votos, tenemos muchas más posibilidades de estar en el Gobierno", ha alertado.

MONTILLA, ROCA Y PIQUÉ

El coloquio ha sido presentado por exlíder del PP catalán y exministro Josep Piqué, y han asistido algunos de los principales dirigentes del partido como su presidente, Alejandro Fernández, y el secretario general, Santi Rodríguez, así como el exalcalde de Badalona Xavier García Albiol, el líder de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, además del expresidente de la Generalitat José Montilla y el ponente de la Constitución Miquel Roca.

Piqué ha ensalzado la gestión de Feijóo al frente del PP, ya que cree que llegó a la dirección del partido en una crisis interna profunda y, según él, 100 días después ha logrado la unidad de la formación y un "claro vuelco en las encuestas y en la percepción de la opinión pública".

Ha avisado de que la victoria en Andalucía es el "anticipo de un cambio de ciclo en toda España", y ha calificado a Feijóo como un gestor eficaz, serio, pragmático y posibilista.