Feijóo asegura que el pacto con Vox da "estabilidad" en CyL y pide no prejuzgar la ley de violencia intrafamiliar

El líder del PP reivindica el pacto de Estado contra la violencia machista durante el Gobierno de Rajoy

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el pacto que alcanzó el PP con Vox para el Gobierno en la Junta de Castilla y León da "estabilidad" en la comunidad autónoma y ha pedido no hacer "prejuicios" sobre la nueva ley de violencia intrafamiliar, de la que ha dicho que esperará a ver el contenido.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el presidente 'popular' ha recordado que Alfonso Fernández Mañueco ganó las elecciones en Castilla y León y que le correspondía "hacer el Gobierno".

Así, ha recordado que el PSOE se negó a facilitar la investidura del candidato 'popular', obligando así a la convocatoria de unos nuevos comicios. "Antes de nuevas elecciones, hemos establecido un pacto de estabilidad con concreción, con una firma pública y notoria. Vamos a intentar normalizar y dar estabilidad a Castilla y León", ha defendido Feijóo en referencia al pacto con Vox, una formación que, junto al PP, suma "en torno" al 50 por ciento de los votos. "No es un mal resultado desde el punto de vista de la estabilidad", ha añadido.

Preguntado por la ley de violencia intrafamiliar que acordaron ambos partidos, el todavía presidente de la Xunta de Galicia ha señalado que el pacto contra la violencia machista que firmó el PP de Mariano Rajoy en 2017 "sigue vigente". "Vamos a seguir trabajando contra la violencia machista. Es una lacra que hay que erradicar de la sociedad", ha reiterado.

Al respecto, ha insistido en esperar a ver "el contenido y alcance" de la ley de violencia intrafamiliar en Castilla y León, aunque ha avisado que deberá respetar la legislación española y autonómica contra la violencia de género. "Vamos a ser prudentes. Empezar a prejuzgar antes de conocer es un prejuicio", ha dicho.

"Si de lo que se trata es de derogar la legislación contra la violencia machista, la respuesta es no. Si de lo que se trata es de sacar legislaciones de violencias que pueden ser una agresión de un hijo a un padre o de una hija a una madre.. Vamos a ver el contenido de este asunto", ha añadido.

Respecto a futuras coaliciones con Vox, Feijóo ha asegurado que accedió al liderazgo nacional para "ensachar" el PP y no para ser "un partido bisagra". También ha recordado que en las últimas elecciones gallegas, la formación de Santiago Abascal no logró representación parlamentaria. "Esa es mi receta. Mi objetivo no es mirar a otros partidos", ha aseverado, para después recalcar que un centro derecha unido en el PP es la única alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre un adelanto electoral en Andalucía, ha señalado que la decisión corresponde al presidente andaluz, Juanma Moreno, aunque ha dicho desconocer cuándo será la fecha de los comicios.