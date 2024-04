Feijóo asegura que el PP vasco es "la alternativa política y moral" a los "satélites" de Sánchez en Euskadi

Ironiza sobre el hecho de que el candidato del PNV a lehendakari sea "independentista" cuando tiene "ocho apellidos castellanos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Partido Popular es "la alternativa política y moral" en Euskadi a los "satélites" políticos del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tal y como se ha referido al propio PSE-EE, a EH Bildu, a Podemos, a Sumar y al PNV, sobre cuyo candidato a lehendakari, Imanol Pradales, ha ironizado al calificar de "sorprendente" que se defina como "independentista" cuando tiene "ocho apellidos castellanos".

Núñez Feijóo ha participado este viernes en un acto electoral del PP en Vitoria-Gasteiz, en el que ha arropado al cabeza de lista de esta formación para las elecciones vascas del 21 de abril, Javier de Andrés.

En su intervención, el líder del PP ha recordado, en referencia al terrorismo de ETA, que en el Partido Popular hubo afiliados y dirigentes que "fueron abatidos por defender la libertad", a quienes ha expresado su "admiración" y cuya memoria ha reivindicado.

Además, ha afirmado que el PP es el único partido que se presenta a estas elecciones con el aval de decir "la verdad". En este sentido, ha cuestionado que el Partido Socialista "pueda presumir de decir la verdad en algún lugar de España o de Euskadi".

También ha rechazado que EH Bildu "pueda presumir de decir la verdad sobre la historia de lo que ha ocurrido en nuestro país y la historia que ha ocurrido en el País Vasco, de donde tuvieron que salir miles y miles de personas simplemente para mantener su vida". "Es curioso la poca memoria que tienen algunos; y por eso no distinguen la verdad de la mentira", ha añadido.

EVITAR QUE GOBIERNE EH BILDU

Núñez Feijóo ha destacado, por el contrario, que el PP es un partido "de palabra" y que ya ha dejado claro que no quiere que EH Bildu "gobierne esta tierra". En este sentido, ha recordado el apoyo otorgado por el PP a PNV y PSE tras las pasadas elecciones municipales y forales para evitar que la coalición soberanista gobernara en instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

"En el Congreso de los Diputados, cuando escuchamos al PNV y al Partido Socialista que no se puede pactar con el PP, menuda broma, ¿no? Vosotros no podéis pactar con el PP en Madrid, pero el PP en Euskadi os da las instituciones para que no gobierne Bildu", ha añadido.

Además, y en referencia de la posición de la izquierda 'abertzale' frente al terrorismo, ha afirmado que si EH Bildu "tuviera memoria", tendría que "perdón a las víctimas, a los vascos y al conjunto de los españoles".

En este contexto, ha asegurado que el PP tiene ante sí "una gran responsabilidad" que es "indelegable e intransferible", dado que es "la única alternativa de cambio en Euskadi". "Tenemos la responsabilidad no solo política, no solo económica, no solo industrial, sino moral: somos la alternativa moral en la política vasca", ha subrayado.

El dirigente del PP ha añadido que su partido "tiene la responsabilidad de ser la única alternativa a la amalgama de partidos que se presentan en Euskadi para ser lo mismo". En este sentido, y en alusión a PSOE, PNV, EH Bildu, Sumar y Podemos, ha afirmado que "gobiernan juntos en España y en Navarra".

En referencia a las afirmaciones del candidato del PNV a lehendakari respecto a la estrategia que pueda seguir el PSE tras las elecciones, ha considerado que es "curioso" que Imanol Pradales manifieste que teme que los socialistas --que apoyaron a EH Bildu para llegar a la alcaldía en la capital de Navarra-- hagan "una pamplonada" en Euskadi. El dirigente del PP ha destacado, no obstante, que el PNV también contribuyó a "dar la alcaldía de Pamplona a EH Bildu", y ha lamentado que los 'jeltzales' piensen que los vascos "no tienen memoria".

En este contexto, ha afirmado que en las elecciones del 21 de abril los vascos deberán optar entre "dos proyectos": el que representan "todos los partidos de Euskadi que están abrazados a Sánchez, "empezando por el PNV, siguiendo por el PSE, Bildu, Podemos y Sumar", por una parte; y el PP, por otra. "Somos la única alternativa a los satélites políticos de Sánchez", ha asegurado.

Por otra parte, ha manifestado que "en lo único que están de acuerdo" el PNV y EH Bildu es "en abrir un proceso de separatismo en esta tierra y de decir --en referencia al cabeza de lista del PNV, Imanol Pradales-- que un señor que tiene ocho apellidos castellanos que independentista". "Eso sí que es soberanismo", ha ironizado. En la misma línea, ha considerado "sorprendente" que "teniendo tantos apellidos castellanos", Pradales "diga que es independentista".

"DIVIDIR A LOS VASCOS"

El líder del PP ha advertido, además, de que "el único proyecto común del PNV Bildu es avanzar en un 'procés' a la vasca", pese a que esto es algo que a los vascos "no les interesa", dado que han comprobado "el nivel de deterioro de la sociedad catalana" y "no les interesa copiar lo que no funciona". "No vayamos a dividir la sociedad vasca y no vayamos a traer a Euskadi a un camino sin retorno", ha advertido.

En este contexto, ha asegurado que el voto al PSE en Euskadi "solo sirve para blindar el independentismo", mientras que en el Congreso "el independentismo solo sirve para blindar a Sánchez". "El Partido Socialista alimenta el independentismo, y el independentismo es el báculo del Sánchez", ha añadido.

Por su parte, De Andrés ha reprochado al PNV y al PSE que en esta campaña estén advirtiendo sobre el riesgo de que EH Bildu pueda llegar al Gobierno Vasco pese a que "no tiene valores éticos suficientes para asumir responsabilidades".

'SUELO ÉTICO'

En este sentido, ha recordado que 'jeltzales' y socialistas han llegado a acuerdos con la formación soberanista en Euskadi, en Navarra y en el Congreso de los Diputados, y ha acusado a ambas formaciones de haber "roto" el 'suelo ético' pactado en su día en Euskadi entre todos los partidos salvo la izquierda 'abertzale'.

En la misma línea que Núñez Feijóo, ha advertido de que el PNV y EH Bildu aspiran a lograr para Euskadi "un nuevo estatus" que --según ha asegurado-- generaría "tensiones enormes" entre los vascos.

De Andrés, que ha dedicado un mensaje de apoyo al Athletic Club ante la final de la Copa del Rey que disputará este próximo domingo, también ha aludido a los apellidos del candidato del PNV lehendakari.

"Lo de los apellidos, también es una visión particular del nacionalismo", ha afirmado el dirigente del PP, que ha añadido que "en el País Vasco, desde el Medievo, hay una dualidad y han convivido el latín y en euskera", y que la lengua vasca "ha influido mucho en la formación del castellano".

APELLIDOS Y "CEMENTERIOS"

"Ve a un cementerio en Euskadi, a ver si no hay Sánchez y López y García, para venir a decir que no son apellidos vascos. Hay que quitarse y sacudirse esos prejuicios. ¿Qué sentido tiene a estas alturas venir con los prejuicios?", ha añadido. De esa forma, ha indicado que "si un Pérez, un Pradales, un López se siente vasco, si trabaja con nosotros, si trabaja por este pueblo, por su familia y por Euskadi, es un apellido vasco".

A su vez, la secretaria del PP vasco, Esther Martínez, que también ha participado en el mitin de los 'populares' en la capital alavesa, ha criticado los "chalaneos" del PNV, al que ha acusado de haber "ordeñado la economía vasca" con su "voracidad recaudatoria".

En el acto también ha intervenido el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, que ha asegurado que De Andrés es un candidato "de fiar", mientras que "lo que tiene enfrente no lo es". Oyarzabal se ha referido a los cabezas de lista del PNV, el PSE-EE y EH Bildu como "el trío calavera", y ha asegurado que ninguno de ellos "es de fiar".