Feijóo asegura que se verá con Pablo Casado, con quien habló "un par de veces" tras su salida del liderazgo del PP

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que se verá "próximamente" a solas con el anterior líder del PP, Pablo Casado, quien le pidió que le gustaría hablar con él, y ha señalado que ya charló "un par de veces" tras su salida de la presidencia del partido.

"Hemos hablado un par de veces. Nos vamos a ver próximamente a solas. Me ha dicho que le gustaría hablar conmigo y a disposición por supuesto", ha destacado Feijóo en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, sobre un encuentro con su antecesor tras la dura crisis interna que vivió el partido en febrero y que acabó con la salida de Casado como líder del PP.

Preguntado por las relaciones de la actual dirección del partido con Vox, Feijóo ha recordado que en Galicia, durante la campaña electoral, avisó de que si se dividía el voto del centro derecha hubiese gobernado el PSOE y los nacionalistas gallegos. Por ello, ha defendido que su objetivo es "tener una mayoría suficiente" para que gobierne "solo el PP". No obstante, ha avisado: "A un año de las elecciones, el ya partir de la base de que voy a ganar me parece un acto de soberbia".

Así, el líder de la oposición ha señalado que lo que él no hará será afirmar "no podré dormir si pacto con fulanito o menganito", como afirmó el presidente Pedro Sánchez antes de las elecciones, sobre un acuerdo con Unidas Podemos y Pablo Iglesias.

Cuestionado por si podría dormir con el líder de Vox, Santiago Abascal, en su Gobierno, Feijóo ha asegurado que esa pregunta se le deberá a hacer "después de la noche electoral" porque significaría que el PP ganó las elecciones. "Yo he venido a intentar conseguir las mayorías de Aznar y Rajoy. Ese es mi proyecto y yo no he sabido gobernar de otra forma, porque en Galicia me han dado esa mayoría", ha insistido.