Feijóo aspira a recuperar el voto constitucionalista, "huérfano" en Cataluña "tras gobernar el PSC con ERC"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido la importancia de Cataluñá "para la gobernabilidad" de España y ha dejado claro su partido aspira a recuperar el "voto constitucionalista", que en su opinión se encuentra "huérfano" en estos momentos.

"Cataluña es una parte muy importante de España y para la gobernabilidad de España, no hay ninguna duda", ha aseverado Feijóo en un desayuno informativo organizado por Europa Press, reconociendo que lo que tiene que hacer su partido es recomponerse y "tener el voto constitucionalista".

Ese voto "está huérfano", ha valorado, puesto que ya no puede contar con el PSC, porque los socialistas catalanes "han decidido gobernar con ERC en España, me refiero en las Cortes, y en Cataluña, me refiero en ayuntamientos y en las diputaciones". Por tanto, hay "un vacío que el PP tiene que ocupar porque siempre lo habíamos ocupado, hasta la reaparición estelar de Ciudadanos".

En opinión del líder del PP, el partido "tiene una posibilidad" en todos los catalanes que se sienten españoles, que aunque hablan catalán también hablan castellano, que se sienten autonomistas y catalanistas y también saben que "la Constitución es la garantía de ese autonomismo".

Todos ellos, ha añadido, están "llamados apoyar un proyecto que es muy importante para Cataluña" puesto que "si España económicamente va mal, Cataluña va mal".

Además, porque "el 'procés' ha sido un muy mal negocio para algunos catalanes que, de buena fe, consideraban que el mejor planteamiento para Cataluña era el divorcio y la independencia". "Eso es incompatible con la UE y con las leyes económicas y las leyes del mercado", ha subrayado.

En el PP, ha rematado, "con toda la humildad y toda la determinación constitucionalismo catalán y a ello vamos a intentar atraer a gente para que nos ayude a la gobernabilidad en España".