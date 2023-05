Feijóo ataca de nuevo a Sánchez con Bildu: "España no se arrodilla y no necesita a terroristas en sus listas"

FERROL (A CORUÑA), 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que "no hay que resignarse" a que "Herri Batasuna, actualmente Bildu, lleve en sus listas a 44 personas condenadas por pertenencia a banda armada". Por eso, ha avisado que van a denunciar esos acuerdos del Gobierno con la coalición abertzale cada vez que tengan ocasión.

"España no se alquila, España no está en venta, España no se arrodilla, España es un país libre y no necesita a ningún partido con terroristas en sus listas", ha declarado Feijóo en un mitin junto al presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y al candidato a la Alcaldía del municipio, José Manuel Rey Varela, que ha tenido lugar en Pazo do Monte.

Feijóo ha reiterado que es una "indignidad" y una "mezquindad" que Pedro Sánchez haya dicho que el PP "no quiso acabar con ETA y que siempre utilizó el terrorismo en beneficio propio" y le ha emplazado a retirar sus palabras.

DICE QUE EL GOBIERNO ES UN "REALITY SHOW" Y "ESTÁ ROTO"

Tras repasar las "mentiras" y promesas incumplidas de Sánchez con los indultos, la malversación o los pactos con Bildu, ha destacado que ahora ya las ministras de Podemos critican al presidente del Gobierno "por la mañana y por la tarde" cuando antes era "una vez al mes".

"Es un reality show el Gobierno, que está roto desde hace tiempo", ha enfatizado, para denunciar que, aunque los ministros de Podemos están todo el tiempo criticando a Sánchez, éste no es "capaz" de llevar a cabo su cese.

