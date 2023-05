Feijóo ataca a Sánchez por el Falcon e ironiza: "Como se acerque con Biden al Air Force One lo mismo quiere uno igual"

Critica que el CIS sea objeto de "mofa" por encuestas "buenísimas" para el PSOE y promete que si gana habrá un profesional de prestigio

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido este jueves de desplazarse en tren a Valencia para asistir a un acto del PP y no en Falcon y, ante el viaje de Pedro a Sánchez a Estados Unidos para verse en la Casablanca con el presidente del país, Joe Biden, ha dicho con ironía que espera que no se acerque al Air Force One porque "lo mismo quiere uno igual".

En un acto electoral para arropar al candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, Feijóo ha ironizado con la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo quiera imitar la "larga comitiva" que acompaña al presidente de Estados Unidos.

"No oculto además que me temo lo peor. ¿Por qué? Porque Sánchez está a unas horas de reunirse con el presidente Biden. Va a ver sus coches, va a ver sus aviones, verá su larga comitiva, la reacción es imprevisible. Como se acerque al Air Force One, lo mismo quiere uno igual para él", ha exclamado.

UN CAFÉ CAMINO A VALENCIA SIN "CASTING" NI "FIGURANTES"

A renglón seguido, ha dicho que "espera y desea" que "no lo copie" y ha subrayado que él ha viajado a Valencia en tren, no en Falcon, y ha hablado con "toda la gente con la que se ha encontrado" en el trayecto sin "casting previo".

"Quiero confirmaros que me he tomado un café y no había figurantes en el sitio. Y también para que alucinéis de forma definitiva, para entrar en este acto no le hemos pedido el DNI ni que nos firmen un manual de buena conducta a nadie. Estáis aquí los que habéis querido estar y estáis aquí libremente. Parece una broma pero no lo es", ha proclamado.

Precisamente, el PP ha presentado este viernes en el Senado una iniciativa para denunciar el uso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros del Falcon y del helicóptero SuperPuma para acudir a actos privados o de partido, así como para conocer el coste de cada desplazamiento y poder calcular lo que supone para el gasto público.

Los 'populares' consideran que el Gobierno está haciendo un "uso abusivo" de los medios de transportes oficiales ocupando titulares de todos los medios de comunicación mientras la sociedad española "asiste atónita" al uso los mismos para usos particulares y partidistas.

EXPLICA EN QUÉ CONSISTE "DEROGAR EL SANCHISMO"

En un acto en la Base One Zeus Marina de Empresas-Recinto Main Staf en Valencia, junto a Catalá y Mazón, el líder del PP ha asegurado que este 28 de mayo hay que elegir entre "seguir igual o el cambio" y ha recalcado que hay un "sinfín de razones para rechazar el sanchismo".

Así, ha empezado citando la ley del 'solo sí es sí' que ha supuesto que "más de mil violadores" hayan visto rebajadas sus penas y "más de cien estén en las calles españolas". Pero ha dicho que hay más razones, como tener como socio a Bildu, que lleva a miembros de ETA en sus listas, "hacer lo contrario de lo prometido", "insultar a los que le lleven la contraria" o "apropiarse de las instituciones".

En este punto, y dado que hoy el CIS publica este jueves una encuesta preelectoral ante los comicios de mayo, Feijóo ha pronosticado que será "buenísima seguro para el PSOE" y ha señalado que el hecho de que este órgano sea "objeto de mofa en España es una de las cosas" que cambiará el PP si llega a Moncloa.

"Me comprometo a no poner a nadie del Comité Ejecutivo del PP al frente del CIS sino un profesional de reconocido prestigio", ha prometido, para añadir que el PP va a "ganar a Tezanos", algo que es "fácil".

NI SÁNCHEZ NI SUS CANDIDATOS "MERECEN EL APOYO DE LOS ESPAÑOLES"

El jefe de la oposición ha citado más razones para "derogar el sanchismo" como "mirar para otro lado con la ocupación ilegal de viviendas, la subida de impuestos con la que "asfixian" a la gente, el "colapso" que vive la Justicia o que se "castigue más la violencia animal de un vertebrado que la violencia de género en España".

"Llevo ya 17 razones por las que conviene derogar el sanchismo. Todo eso sirve para concluir que ni Sánchez ni los candidatos de Sánchez merecen el apoyo de los españoles", ha aseverado el presidente de los 'populares'.

Tras asegurar que en la calle "se respira ilusión" y "se ve el cambio que viene", Feijóo ha afirmado que es "merecida la derrota de los desgobiernos" socialistas como el de la Generalitat valenciana. "Es merecida la derrota de Puig y es justa", ha afirmado, para añadir que "no puede ser que la Comunidad Valenciana esté en todos los periódicos a nivel nacional porque haya una familia que ha utilizado los recursos públicos sin publicidad y concurrencia en su beneficio".

"NO VAMOS A GOBERNAR PERDIENDO"

Feijóo se ha mostrado convencido de la victoria de sus candidatos: "Alcaldesa Catalá; presidente Mazón. Ese va a ser el fin de campaña el 29 de mayo. ¿A qué suena bien?, ha exclamado ante un auditorio entregando, ante el que ha dejado claro que no van a "gobernar perdiendo" sino que van "a gobernar ganando".

Tras prometer "desbloquear la ampliación norte del puerto de Valencia", el líder del PP ha dicho que ante la campaña que arranca hoy "ha dos modelos": "el miedo del partido de Sánchez" y "la ilusión del PP".

En este punto, Feijóo ha recalcado que los 'populares' salen a ganar y "no a perder como sale Sánchez". "Para seguir igual hay decenas papeletas, pero para cambiar solo hay una: la del Partido Popular".