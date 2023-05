Feijóo augura una derrota "merecida y justa" para Puig: "Hace falta pasar al cambio sereno"

"A algunos no les importa ganar y nosotros no vamos a gobernar perdiendo: solo vamos a gobernar ganando", recalca

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado a unas horas del inicio de la campaña electoral que la "derrota" del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, será "merecida y justa" y ha reivindicado la "ilusión" de los 'populares' frente al "miedo" del PSOE. "A algunos no les importa ganar y nosotros no vamos a gobernar perdiendo: solo vamos a gobernar ganando", ha reivindicado.

"Hace falta pasar al cambio sereno, si alguien entiende la importancia del cambio sois vosotros y se nota en la calle, se respira ilusión y se ve el cambio que viene porque lo tenéis merecido. Es merecida la derrota del desgobierno del Ayuntamiento de València y de la Generalitat", ha manifestado en un acto en La Marina de València junto a los candidatos autonómico y municipal al 28M, Carlos Mazón y Mª José Catalá.

Feijóo ha asegurado que el PP quiere ganar la Comunitat porque es una de las autonomías "más importantes de España" y son capaces de representar a la "amplísima mayoría" de los valencianos. "Queremos ganar porque Mazón y yo estamos convencidos y comprometidos en hacer muchas cosas juntos", ha aseverado.

Ha defendido que tanto Mazón como Catalá tienen "un proyecto" de gobierno y "ganas de ganar", sin "entender esta tierra como un trofeo para nadie". Además, ha recordado que cuando empezó su campaña a la Presidencia del PP en València le "fue bien" y ha llamado a "devolver la reconciliación y la confianza de la ciudadanía con sus políticos".

"Puedo asegurar que vamos a conseguir después de mucho tiempo que el Partido Popular de España sea la primera fuerza política de España", ha proclamado.

El reto, ha subrayado, es dar a los españoles gobiernos para la mayoría. "El PP solo sale a ganar", ha insistido, algo que ha contrapuesto con el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se publica este miércoles donde ha augurado que el PSOE obtendrá "buenísimos" resultados.

Sobre Puig ha criticado que "no puede ser que la Comunidad Valenciana esté en todos los periódicos a nivel nacional porque haya una familia que ha utilizado los recursos públicos sin publicidad y concurrencia en su beneficio", en alusión a las informaciones sobre los contratos con su hermano, Francis Puig, cuando era alcalde de Morella.

En cuanto a Catalá, Feijóo ha resaltado que la ve "con más fuerza y energía que nunca para cumplir su sueño" de ser alcaldesa a pesar de su embarazo. "Es la única candidata que tiene el doble de todo", ha ilustrado, mientras ha cargado contra "los feministas de boquilla" porque "los feministas de verdad hacen lo que quieren".

PROMETE DESBLOQUEAR LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO

En clave municipal también se ha comprometido con la candidata a alcaldesa a que una de las primeras decisiones que tomará, si se convierte en presidente del Gobierno tras las elecciones generales de otoño, será desbloquear el proyecto de ampliación norte del puerto de València.

Y a nivel estatal ha sostenido que hay un sinfín de razones para "derrotar al sanchismo" porque los españoles están "cansados de estar cansados". "Para lograr el cambio solo hay una papeleta: el Partido Popular, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Partido Popular de Valencia", ha subrayado.

Ha prometido que si se convierte en presidente estará "con todos los españoles" para escuchar lo que le quieran decir, tanto a los que le votan como a los que no, como ha asegurado que está haciendo durante esta campaña "intensa e ilusionante".

"Habéis afrontado esta campaña sin injerencias, aquí y en todos los territorios, así concibo un partido democrático. Ni yo ni nadie de 'Génova' sabe mejor que vosotros en qué consiste el cambio de la Comunidad Valenciana y las ciudades y pueblos", ha enfatizado, y ha garantizado que nunca les hará "aislarse de la gente como está haciendo Pedro Sánchez".

En esta línea, Feijóo ha ironizado con que en su viaje a Valencia ha hablado con "toda la gente" que se ha encontrado "sin casting previo". "Me he tomado un café y no había figurantes en el sitio", ha dicho, y ha añadido que para asistir a este acto no han pedido "documento de identidad ni firmar un código de buena conducta a nadie".