Feijóo avisa a los candidatos del PSOE que la gente "tomará buena nota" el 28M si no "enmiendan" a Sánchez con Bildu

Gamarra dice a Sánchez que "lo indecente" es apoyarse en un partido que "lleva a terroristas en sus listas" y eso tendrá una "respuesta"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este sábado a los 'barones' y candidatos del PSOE a plantar cara a Pedro Sánchez para que "rompa" con Bildu y les ha avisado que, si "no enmiendan" al jefe del Ejecutivo, los españoles "tomarán buena nota" en las elecciones del próximo 28 de mayo.

"¿De verdad que os vais a callar? ¿Vais a mirar para otro lado? ¿Vais a decir que eso es indecente pero es legal? ¿De verdad que vais a seguir aceptando el pacto con Bildu simplemente porque os da cinco diputados?", ha preguntado Feijóo a los cargos del PSOE en un acto en Logroño para arropar al candidato del PP a la Presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, y al candidato a la Alcaldía de la ciudad, Conrado Escobar.

Feijóo, que lleva varios días atacando al Gobierno con las listas de Bildu, ha recalcado que si a algún candidato del PSOE le queda un "ápice de dignidad y de conciencia" debería decir a Sánchez "hasta aquí hemos llegado: o rompes con Bildu o nos vamos del Partido Socialista".

FEIJÓO: "YO NO VOY A CALLARME"

Es más, ha interpelado a los candidatos del PSOE si van a dejar que el PSOE "deje de ser un partido de Estado" como el que lideraba Felipe González, que "jamás" pactó con ellos. "¿Vais a dejar un partido de 140 años a merced de uno que no se arrepiente de constituir antaño una banda terrorista? ¿Y que no solo no pide perdón, sino que ni siquiera esclarece los más de 300 asesinatos sin resolver?", ha exclamado ante los mil afiliados asistentes al mitin, según fuentes de la organización.

Feijóo ha indicado que es "lamentable" que el presidente del Gobierno y el PP "sigan apoyándose en Bildu" y que "todos los candidatos del PSOE estén callados" y "miren para otro lado". "Yo no voy a callarme", ha proclamado, para añadir que está en la memoria de los españoles los atentados de ETA y no pueden "olvidar a los que dieron su vida por la democracia".

Tras asegurar que al PP le "repugna" que Bildu "lleve a asesinos en sus listas", el presidente del PP ha subrayado que le "entristece" y le "indigna" que "el sanchismo se calle" y "baje las orejas" ante "tamaña provocación" de la formación abertzale. "Si los socialistas no enmiendan a Sánchez, automáticamente los españoles tomaremos buena nota el 28M con nuestra papeleta", ha advertido.

TAMBIÉN GAMARRA RESPONDE A SÁNCHEZ

Tras insistir en que el PSOE no podrá "callar" la repulsa del PP al pacto de gobernabilidad con quienes llevan a "asesinos en sus listas", Feijóo ha echado en cara a Sánchez que haya permitido a Bildu redactar la Ley de Memoria Democrática, algo que, a su juicio, obedece a que necesita que se olvide "lo que ha hecho".

"Esa ley de Bildu es lo que ha tenido que pagar Sánchez para seguir con el apoyo de Bildu. Y ahora resulta que Bildu ha hecho lo que siempre ha hecho y es poner a los suyos en las listas", ha aseverado el líder del PP.

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha respondido a Pedro Sánchez que "lo indecente" es que se haya estado "apoyando en un partido que lleva a terroristas en sus listas para mantenerse en el poder".

"Y como es indecente, eso va a tener una respuesta en las urnas", ha resaltado Gamarra, después de que el presidente del Gobierno dijera anoche desde Estados Unidos que "no es decente" que Bildu lleve a 44 exconvictos de ETA en sus candidaturas aunque sea legal.

LAS RAZONES PARA "DEROGAR EL SANCHISMO"

Una vez más, el líder del PP ha asegurado que existe "un sinfín de razones" para derogar en las urnas la política de Sánchez, como legislar para favorecer la ocupación ilegal de vivienda o rebajar las condenas a más de 1.000 agresores sexuales con la llamada ley del 'solo sí es sí'.

Por todo ello, se ha mostrado convencido de que los españoles no van a olvidar los incumplimientos de Sánchez, ni su sometimiento a partidos radicales, ni las "chapuzas" legislativas, ni van a olvidar con cheques lo pagado previamente con los impuestos.

A su entender, el 28M representa "un momento crucial" para España. "Para seguir igual, hay decenas de papeletas que escoger; para cambiar solo hay una: la del PP", ha proclamado, para reiterar uno de sus principales mensajes de campaña: el PP encarna "el modelo de la ilusión" mientras que Sánchez representa "el del miedo".